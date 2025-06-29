Великий прорив: Грем вважає, що Трамп підтримає законопроєкт щодо санкцій проти РФ

Сенатор США Ліндсі Грем заявив, що президент Дональд Трамп підтримає його законопроєкт, спрямований на посилення санкцій проти Росії.

Документ передбачає запровадження тарифів у розмірі 500% на товари з тих країн, які продовжують купувати російську продукцію та не надають допомоги Україні.

Трамп підтримає законопроєкт сенатора Грема

На запитання, чи вдалося йому заручитися підтримкою Трампа у просуванні законопроєкту, сенатор відповів, що “у цьому питанні стався великий прорив”.

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– Що робить цей законопроєкт? Якщо ви купуєте продукцію з Росії та не допомагаєте Україні, то на вашу продукцію, яка надходить до США, накладається 500-відсотковий тариф, – повідомив Грем в інтерв’ю Clash Report.

За словами сенатора, Індія та Китай купують 70% російської нафти, фактично фінансуючи “військову машину РФ”.

Законопроєкт має 84 співавтори. За словами Грема, він надає президентові право запроваджувати жорсткі тарифи проти цих країн, щоби змусити їх припинити підтримку Росії та “посадити Путіна за стіл переговорів”.

Грем зазначив, що напередодні грав у гольф із Трампом, і той заявив, що “час просувати законопроєкт”.

Сенатор припустив, що ухвалення документа можливе після липневої сесії Конгресу. На запитання, чи підпише Трамп законопроєкт, Грем відповів: Так, думаю, у нас все добре.

Нагадаємо, видання Semafor із посиланням на джерела писало, що сенат США відклав розгляд законопроєкту щодо посилення санкцій проти Росії та її торговельних партнерів щонайменше до липня через загострення напруженості між Ізраїлем та Іраном.

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