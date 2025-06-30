Канада заявила про відновлення торговельних переговорів із США

Уряд Канади на чолі з прем’єр-міністром Марком Карні оголосив про відновлення торговельних переговорів зі Сполученими Штатами.

Про це повідомляє уряд Канади.

Канада відновила переговори з США

Канада і США ведуть складні переговори про нову співпрацю у сфері економіки та безпеки. У заяві уряду наголошується, що Оттава зосереджена на досягненні найкращої угоди для своїх працівників і бізнесу.

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Карні заявив про готовність витратити стільки часу, скільки необхідно, щоб укласти цю угоду, але не більше.

Щоб просунути переговори вперед, міністр фінансів Франсуа-Філіп Шампань оголосив про скасування податків на цифрові послуги (DST). Цей податок ввели ще у 2020 році, тому що великі міжнародні IT-компанії заробляли гроші в Канаді, але не платили податки з цих доходів.

З 30 червня 2025 року Канада припинить збір цього податку і планує повністю скасувати його. Відповідний законопроєкт має незабаром запропонувати Шампань.

– У наших переговорах щодо нових економічних та безпекових відносин між Канадою та Сполученими Штатами новий уряд Канади завжди керуватиметься загальним внеском будь-якої можливої ​​угоди в найкращі інтереси канадських працівників та бізнесу. Сьогоднішня заява сприятиме відновленню переговорів щодо 21 липня 2025 року, терміну, встановленого на саміті лідерів G7 цього місяця в Кананаскісі, – заявив Карні.

Шампань наголосив, що уряд Канади прагне побудувати найсильнішу економіку в G7 і захистити робочі місця та бізнес. Скасування податку на цифрові послуги має стати кроком до нових економічних домовленостей зі США і розвитку канадської економіки.

Нещодавно президент США Дональд Трамп заявив про припинення переговорів з Канадою через рішення Оттави впровадити податок на цифрові послуги для американських технологічних компаній. Крім того, він пригрозив запровадити нові мита.

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