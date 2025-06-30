Норвезькі F-35 захищатимуть хаб військової допомоги Україні в Польщі

Норвегія відправить новітні винищувачі F-35 до Польщі для захисту ключового логістичного центру з надання військової допомоги Україні.

Про це повідомляє Міністерство оборони Норвегії у соцмережі Х.

F-35 захищатимуть логістичний хаб

Норвегія відправить свої винищувачі F-35 до Польщі, зокрема до аеропорту Жешува, восени.

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Місія літаків полягатиме у захисті польського повітряного простору та ключового логістичного центру для надання допомоги Україні.

– Це надзвичайно важливий внесок. Ми допомагаємо забезпечити, щоб допомога Україні досягла своєї мети, і щоб Україна могла продовжувати свою боротьбу за свободу, – заявив міністр оборони Торе О. Сандвік.

Варто зауважити, що через місто Жешув, яке знаходиться за 80 км від польсько-українського кордону, йде значна частина військової допомоги Україні.

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