Понад 40°C: південь Європи потерпає від спеки
Хвилі аномальної спеки охопили низку країн Європи: в Італії, Іспанії, Португалії, Греції та Сербії температура перевищила 40 °C.
Через глобальне потепління фахівці дедалі частіше фіксують хвилі екстремальної спеки, особливо на півдні Європи.
Через високу температуру Міністерство охорони здоров’я Італії оголосило 21 з 27 регіонів зонами підвищеної небезпеки. Профспілки закликають поширити обмеження на всю країну.
Греція та Іспанія також мобілізують ресурси для боротьби з наслідками спеки. У Севільї та інших містах температура сягнула 42 °C.
Влада рекомендує громадянам уникати вдень фізичних навантажень, пити багато води та піклуватися про літніх людей і дітей.
Національна метеослужба Іспанії повідомила, що червень 2025 року став найспекотнішим місяцем за всю історію спостережень.
Експерти попереджають, що сильна спека може вплинути на повсякденне життя, особливо для вразливих груп населення, таких як люди похилого віку та діти.
Якщо не вжити заходів, до середини століття смертність, пов’язана зі спекою, може зрости більш ніж у чотири рази.