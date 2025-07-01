Акцент на Україні та європейській безпеці: Данія головуватиме у Раді ЄС до кінця року

З 1 липня Данія перебрала на себе головування в Раді Європейського Союзу. Наступні пів року Данія зосередиться на зміцненні європейської безпеки, розвитку оборонної промисловості та підтримці України.

Про це повідомляється на сайті уряду Данії.

Програма датського головування в ЄС

Данія ввосьме головує в Раді Європейського Союзу – до 31 грудня 2025 року.

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З огляду на повномасштабне вторгнення Росії в Україну та мінливий геополітичний ландшафт, що характеризується глобальною стратегічною конкуренцією, Рада з питань закордонних справ буде працювати над створенням більш міцного та стійкого ЄС, який братиме на себе більшу відповідальність за власну безпеку. Мета полягає в тому, щоб до 2030 року Європа була здатна захищати себе.

Головування Данії продовжить роботу над внутрішніми реформами в ЄС, необхідних в сучасних геополітичних умовах.

Продовжиться робота з розширення ЄС, зокрема йдеться про переговори з Україною, Молдовою та Західними Балканами.

Також зусилля докладатимуть до зміцнення і поглиблення відносин ЄС з Великою Британією та іншими західноєвропейськими країнами, що не входять до ЄС.

Підтримка України

Данське головування докладатиме зусиль, щоб Україна залишалася пріоритетом політичного порядку денного та щоб Євросоюз продовжував надавати українцям потужну військову, цивільну, економічну та політичну підтримку.

Данія сприятиме тому, щоб Україна отримувала допомогу від відсотків з заморожених російських активів. Підтримка цивільного сектору безпеки України через Консультативну місію ЄС (EUAM Україна) залишатиметься пріоритетом, йдеться у програмі дій.

– Надзвичайно важливо зміцнити довгострокову стратегію стримування, зокрема після потенційного припинення вогню або укладення мирної угоди. Тому головування надаватиме пріоритет зусиллям, спрямованим на збільшення загальної військової підтримки Україні. Це включає спільні закупівлі та відшкодування військових внесків держав-членів через Європейський фонд миру (EPF), – йдеться у документі уряду Данії.

Датське головування підтримуватиме Місію військової допомоги ЄС (EUMAM Україна) та буде прагнути зміцнити європейську та українську оборонну промисловість. Крім того, Данія підтримуватиме надходження інвестицій в оборонний сектор України.

Данія також зосередиться на збереженні та ухваленні найжорсткіших санкцій проти Росії, та боротиметься проти обходу санкцій.

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