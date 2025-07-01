Азербайджан порушив справу за фактом катувань і убивства його громадян у РФ

Генеральна прокуратура Азербайджанської Республіки порушила кримінальну справу за фактом катування та вбивства з особливою жорстокістю громадян Азербайджану на території Росії.

Про це повідомляє Генпрокуратура Азербайджану.

Вбивство братів Сафарових: як відбувалися події

Попереднє розслідування встановило, що вранці 27 червня у місті Єкатеринбурзі співробітники Свердловського регіонального управління Нацгвардії РФ, Міністерства внутрішніх справ та Федеральної служби безпеки за низкою адрес затримали громадян Азербайджану та осіб азербайджанського походження.

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У Генпрокуратурі Азербайджану наголошують, що російські силовики катували та завдали затриманим серйозних травм, адже били людей тупими предметами по різних частинах тіла. Із затриманих знущалися, як під транспортування, так і в адміністративних приміщеннях правоохоронних органів.

27 червня російські силовики з особливою жорстокістю вбили двох братів: 60-річного Хусейна Сафарова, який займався підприємництвом, та 55-річного Зіяддіна Сафарова, який працював таксистом. У Зіяддіна Сафарова залишилось двоє дітей. Чоловіка вбили в службовому автомобілі оперативного органу.

Згідно з висновком судово-медичної експертизи, смерть Хусейна Сафарова настала внаслідок посттравматичного та постгеморагічного шоку, спричиненого численними травмами, зокрема через множинні переломи ребер. Смерть Зіяддіна Сафарова також настала внаслідок посттравматичного шоку через численні травми.

У Генпрокуратурі Азербайджанської Республіки зазначають, що ще кількох затриманих також били та піддали тортурам. Ці люди наразі знаходяться в лікарнях на території РФ.

Азербайджан порушив справу

На підставі зібраних доказів генеральний прокурор Азербайджану порушив кримінальну справу за статтями 12.2 (екстериторіальна юрисдикція законодавства Азербайджану у разі вчинення злочину проти громадянина Азербайджанської Республіки), 120.2.1 (вбивство групою осіб), 120.2.4 (вбивство з особливою жорстокістю), 120.2.7 (вбивство двох або більше осіб), 120.2.9 (вбивство особи, яка явно не може захистити себе), 293.3 (тяжкі наслідки катування або іншого жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження або покарання, застосованого державним службовцем) та 309.2 (тяжкі наслідки перевищення службових повноважень) Кримінального кодексу.

Наразі створено спільну слідчу групу щодо інциденту на території РФ.

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