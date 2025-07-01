Без фінансування USAID можуть загинути 14 млн людей до 2030 року – дослідження

Скорочення фінансування Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), оголошене адміністрацією Дональда Трампа, може мати катастрофічні наслідки.

Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі The Lancet, до 2030 року ці зміни можуть призвести до загибелі понад 14 мільйонів людей, зокрема дітей віком до п’яти років.

Скорочення допомоги США: наслідки

Протягом останніх двох десятиліть програми USAID були орієнтовані переважно на країни з низьким і середнім рівнем доходу. Це врятувало понад 91 мільйон життів, з яких третина — це діти.

Зараз дивляться

США залишаються найбільшим у світі донором гуманітарної допомоги, забезпечуючи щонайменше 38% від усіх внесків ООН.

Наприклад, минулого року уряд США виділив $61 мільярд на зовнішню допомогу, понад половину з яких — через агенство з міжнародного розвитку USAID.

У березні держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що уряд вже скасував понад 80% програм агентства, передавши контроль над рештою програм Державному департаменту.

Автори дослідження застерігають, що без належної медичної допомоги десятків мільйонів людей можуть загинути.

— Наші оцінки показують, що якщо різке скорочення фінансування, оголошене та впроваджене у першій половині 2025 року, не буде скасовано, до 2030 року може статися вражаюча кількість смертей, яких можна було уникнути, — йдеться у звіті.

Джерело : Reuters

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