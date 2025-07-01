Сенат з перевагою в один голос підтримав “великий і чудовий” законопроєкт Трампа

Законопроєкт Дональда Трампа про скорочення податків і витрат на суму $3,3 трлн Сенат США ухвалив у вівторок.

Про це повідомляє Bloomberg.

Сенат ухвалив закон Трампа про податки

Сенатори проголосували 51-50 за прийняття законопроєкту, при цьому троє республіканців — Сюзан Коллінз з Мейну, Том Тілліс з Північної Кароліни та Ренд Пол з Кентуккі — висловили свою незгоду з законопроєктом. Віцепрезидент Джей Ді Венс віддав вирішальний голос.

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Пакет, який тепер на шляху до Палати представників, поєднує скорочення податків на $4,5 трлн із скороченням витрат на $1,2 трлн.

Трамп особисто лобіював законодавців якнайшвидше провести через Конгрес документ, неофіційно відомий як Один великий прекрасний законопроєкт (One Big Beautiful Bill).

Республіканці кажуть, що ухвалення документ допоможе їм зберегти більшість у Конгресі на проміжних виборах 2026 року. Але опитування показують, що законопроєкт не є особливо популярним. Недавнє опитування Pew Research показало, що 49% американців виступають проти законопроєкту, а 29% його підтримують. Близько 21% не мають однозначної думки про нього.

Дії Палати представників

Очікується, що Палата представників проголосує за законопроєкт Трампа цього тижня, водночас успіх не гарантований. Спікер Майк Джонсон заявив, що Палата працюватиме швидко, щоб ухвалити законопроєкт до 4 липня.

Що передбачає законопроєкт Трампа про податки

Законопроєкт Сенату передбачає підвищення податкових відрахувань на рівні штату та місцевому рівні з $10 тис. до $40 тис. лише на п’ять років, що викликало опір одного республіканця з Нью-Йорка, який вважає це недостатнім.

Будь-які зміни в Палаті представників змусять Сенат знову розглянути законопроєкт, що зірве плани Трампа підписати його до 4 липня.

Законопроєкт про зниження податків дозволить уникнути значного підвищення податків для фізичних осіб на початку наступного року, коли закінчиться дія податкових пільг Трампа 2017 року, і назавжди продовжить дію деяких частково завершених податкових пільг для бізнесу. Трамп наголошував, що це сприятиме економічному зростанню.

Однак багато економістів вважають, що цей документ погіршить фінансові проблеми країни.

Законопроєкт Трампа додає нові податкові пільги для чайових, автокредитів і понаднормової роботи, а також розширює податкові пільги для пенсіонерів і батьків.

Ці нові податкові пільги фінансуються шляхом значних скорочень у секторі відновлюваної енергетики, що має принести користь галузі викопного палива.

Податкову пільгу на електромобілі скасують, а це обурило Ілона Маска, чия компанія Tesla від цього постраждає.

Законопроєкт передбачає виділення сотень мільярдів нових коштів на військові потреби. Він також збільшить фінансування заходів з контролю за імміграцією.

Скорочення фінансування програм охорони здоров’я

Податкові пільги та збільшення видатків частково компенсуються скороченням видатків, насамперед на програму охорони здоров’я Medicaid, продовольчі талони та федеральні студентські позики.

Демократи вказують на збільшення дефіциту бюджету на $3,3 трлн протягом десяти років, попри заяви Республіканської партії про фінансову відповідальність.

Майже $1 трлн заберуть з Medicaid. Вимоги щодо працевлаштування для отримання продовольчих талонів будуть розширені.

Бюджетне управління Конгресу оцінює, що в результаті цього законопроєкту протягом 10 років 11,8 млн людей можуть втратити медичне страхування.

Джерело : Bloomberg

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