Швеція знайшла додаткові €150 млн на закордонну допомогу, зокрема Україні

Уряд Швеції на 2025 рік виділяє майже 1,7 млрд шведських крон (близько €150 млн) на допомогу Україні та інші гуманітарні заходи у всьому світі.

Про це йдеться у повідомленні на сайті уряду країни.

Швеція переглянула пріоритет допомоги на 2025 рік

Так, у Швеції вирішили переглянути пріоритети як у географічній, так і в тематичній допомозі. Тож уряд вирішив припинити двосторонню допомогу Афганістану, а також почати скасування стратегії регіональної співпраці з Азією та Океанією у сфері розвитку.

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– Ми живемо в неспокійному світі з великою кількістю криз. У багатьох місцях, зокрема в Україні, Судані, Газі та Ємені, людські страждання є величезними. Ситуація в багатьох країнах ще більше погіршилася через рішення США зупинити частину своєї допомоги, – наголошують в уряді Швеції.

На 2025 рік Швеція виділяє 1,67 млрд шведських крон на підтримку України та на заходи з порятунку життів у всьому світі. Зазначається, що Швеція не може компенсувати скорочення допомоги з боку США, але хоче зробити все, щоб підтримати Україну.

Міністр з питань допомоги та зовнішньої торгівлі Бенджамін Доуса наголосив, що Швеція припиняє надавати Афганістану допомогу з розвитку, проте продовжить гуманітарну допомогу, оскільки становище жінок і дівчат в Афганістані дуже турбує шведський уряд.

Подальша підтримка України

За словами Бенджаміна Доуси, допомога Україні є життєво важливою для Європи, а тому Україна є пріоритетом для Швеції.

– Щоб протистояти Росії, яка не соромиться обстрілювати дитячі майданчики, лікарні, школи та будинки, необхідна посилена підтримка. Україна бореться не тільки за свою свободу, а й за свободу Європи, – підсумував міністр Бенджамін Доуса.

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