США вимагають від РФ повернути викрадених українських дітей – проєкт резолюції Конгресу

Двопартійна резолюція, представлена 30 червня у Конгресі США, засуджує викрадення та насильницьке переміщення Росією українських дітей та закликає Москву до укладення мирної угоди.

Про це повідомляється на сайті Комітету з питань закордонних справ Палати представників США.

Проєкт резолюції Конгресу США, що засуджує викрадення РФ українських дітей

Документ представлено у понеділок конгресменами Грегорі Міксом (член Комітету у закордонних справах) і Майклом Макколом (почесний голова цього комітету).

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– Путін – воєнний злочинець, під його керівництвом російські військові жорстоко викрали й незаконно депортували десятки тисяч українських дітей з їхньої батьківщини. Ці злочини не є поодинокими випадками, а прямим наслідком розв’язаної Путіним війни, – наголосив Мікс.

За його словами, Сполучені Штати зобов’язані засудити ці дії Росії і вимагати негайного повернення всіх українських дітей.

Маккол у свою чергу зауважив, що з початку повномасштабної війни РФ викрала щонайменше 19,5 тис. українських дітей, проте реальна цифра сягає 200 тис.

– Цих дітей позбавили національної ідентичності, усиновили в російські сім’ї або навчили їх бути солдатами Кремля. Як батько, я не можу уявити біль, який пережили їхні сім’ї. Масове викрадення дітей Росією – це злочин. США мають продемонструвати моральне лідерство, вимагаючи, щоб кожна дитина була повернута до своєї сім’ї в Україні ще до досягнення справжнього миру, – наголосив конгресмен.

А в Сенаті резолюцію представили республіканець Чак Грасслі та демократка Емі Клобушар.

На початку червня Міністерство соціальної політики оголосило про виплату одноразової грошової допомоги в розмірі 50 тис. грн українським дітям, які повертаються з депортації, примусового переміщення або тимчасово окупованих територій.

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