Верховний суд Польщі підтвердив перемогу Кароля Навроцького на виборах

Верховний суд Польщі 1 липня визнав результати президентських виборів 2025 року дійсними, підтвердивши перемогу Кароля Навроцького.

Про це повідомляє RMF24.

Вибори 2025 у Польщі: суд підтвердив перемогу Кароля Навроцького

Суд розглянув понад 54 тисячі скарг на вибори, однак лише 21 із них були визнані обґрунтованими. При цьому встановлено, що ці порушення не вплинули на підсумковий результат голосування.

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– Усі обставини чітко вказують на те, що Кароль Навроцький отримав більше голосів у другому турі, ніж Рафал Тшасковський, – заявив президент Палати надзвичайного контролю та громадських справ Верховного суду Кшиштоф Вяк.

Під час засідання під будівлею Верховного суду зібралися сотні протестувальників: одні вимагали визнати вибори дійсними, інші ставили під сумнів легітимність рішень судової палати.

Голова Сейму Шимон Головня раніше обіцяв, що якщо Верховний суд підтвердить результати виборів, то 6 серпня відбудуться Національні збори для складання присяги новообраним президентом.

Нагадаємо, згідно з підрахунком голосів, Кароль Навроцький набрав 50,9% голосів і лише трохи випередив свого суперника – мера Варшави Рафала Тшасковського, який отримав 49,1%.

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