$16 млн для Трампа: президент США виграв справу проти телеканалу CBS

Американська медіакомпанія Paramount Global погодилася виплатити президенту США Дональду Трампу $16 млн у межах врегулювання судового позову, пов’язаного з програмою CBS 60 хвилин.

Це знімає юридичні бар’єри для злиття Paramount із Skydance Media – угоди на суму $8 млрд.

Чому Трамп подав у суд

Позов Трампа був поданий у федеральний суд у Північному окрузі Техасу за кілька днів до президентських виборів 2024 року, на яких він переміг Камалу Гарріс.

Зараз дивляться

Американський лідер заявив, що CBS навмисно вирізала з інтерв’ю фрагмент, у якому Гарріс невдало висловилася щодо питання впливу на прем’єра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу. За його словами, у програмі 60 хвилин показали змонтовану версію відповіді, яка приховала слабку позицію Камали Гарріс, створивши хибне враження про її компетентність перед виборами.

У позові також фігурував конгресмен-республіканець Ронні Джексон, чия участь дозволила передати справу до судді, відомого своєю прихильністю до консерваторів. Хоча юридичні експерти вважали претензії Трампа слабкими, справа викликала суспільний резонанс і розслідування з боку Федеральної комісії зі зв’язку.

Реакція Paramount і журналістської спільноти

У компанії Paramount зазначили, що врегулювання справи “не передбачає жодного вибачення або визнання провини”. Гроші також не надходитимуть безпосередньо Дональду Трампу – кошти спрямують на його президентську бібліотеку.

Водночас усередині CBS News спалахнуло обурення. Журналісти 60 хвилин та інші співробітники редакції розкритикували втручання керівництва Paramount у редакційну політику. У результаті керівник програми Білл Овенс і президентка CBS News Венді Макмегон залишили компанію навесні 2025 року.

Paramount заявила, що відтепер після виходу в ефір публікуватиме стенограми інтерв’ю з кандидатами в президенти США, але з можливими скороченнями, якщо цього вимагатимуть закони або питання нацбезпеки.

Злиття Paramount і Skydance

Врегулювання позову відкриває шлях до завершення угоди між Paramount і Skydance Media. Згідно з умовами, Skydance, інвесткомпанія RedBird Capital і мільярдер Ларрі Еллісон – батько гендиректора Skydance Девіда Еллісона – викуплять акції контрольного пакета Paramount, після чого компанії об’єднаються в нову структуру – Paramount Skydance Corp.

Призначений Трампом голова Федеральної комісії зі зв’язку Брендан Карр, заявив, що питання позову не впливає на розгляд злиття. Проте сам президент на публіці неодноразово пов’язував ці дві теми.

Джерело : Variety

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.