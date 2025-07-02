Понад 42°C: де аномальна спека в Європі та як рятуватися

Останні дні в Європі спостерігається дуже спекотна погода. Так, наприкінці червня в низці регіонів стовпчики термометрів піднялися до понад 40°C, що є рекордними температурними показниками для цієї пори року.

Де зараз аномальна спека в Європі та як від неї рятуватися — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Аномальна спека у Європі: які країни потерпають

Спека в Європі досі триває й поширюється далі. В окремих південних районах країни найближчими днями очікується, що стовпчики термометрів піднімуться до 42°C (107,6°F), оскільки континент швидко нагрівається.

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Страждають від аномальної спеки такі країни:

Португалія — у місті Мора зафіксували температуру 46,6°C, це найвища температура в історії країни у цей період.

Франція — зафіксовано другий найспекотніший червень з 1900 року, показники поступилися червню 2003 року.

Іспанія — окремі частини країни мали найспекотніший червень за весь період спостережень. Зокрема, Барселона зафіксувала найвищі червневі температури з 1914 року.

Потерпають від високих температурних показників також: Греція, Чеська Республіка, Туреччина, Нідерланди, Італія. Тут температура піднялась до 40-46°C, спека не спадає навіть уночі.

Спекотна погода в Європі захопила Німеччину, Польщу, Австрію, Велику Британію, Ірландію, Нідерланди, Бельгію.

Температурний рекорд у Європі — наслідки

Рекордна спека у ЄС спричиняє негативні наслідки. Зокрема, у Флоренції, де у вівторок температура сягнула 38°C (100°F), окремі частини центру міста зазнали відключення світла через різке зростання попиту на електроенергію.

У Франції національне метеорологічне агентство Météo-France оголосило про найвищий рівень небезпеки. Через це понад 1 300 шкіл були частково або повністю закриті.

Було закрито для відвідувачів навіть вершину культової паризької Ейфелевої вежі.

У Туреччині (провінція Ізмір) спалахнули лісові пожежі. Через це п’ять районів у місті Сеферіхісар було евакуйовано, оскільки вогонь наблизився до житлових кварталів.

На південь від Афін також спалахнула велика лісова пожежа, що змусило владу видати накази про евакуацію людей та перекрити частини прибережної дороги, що з’єднує грецьку столицю з мисом Суніоном, де розташований стародавній храм Посейдона, головна туристична пам’ятка.

Італія обмежила роботу на відкритому повітрі через рекордну спеку, яка вирує по всій Європі. А празький зоопарк роздав для порятунку тварин до 10 т льоду, приділяючи особливу увагу білим ведмедям.

— Ми просто виживаємо, спека триває навіть уночі, — кажуть місцеві жителі.

Згідно з кліматичним моніторингом ЄС Copernicus, це не перша екстремальна хвиля спеки.

Зокрема, спека у ЄС спостерігалася в березні цього року. Вчені попереджають, що внаслідок потепління планети екстремальні погодні явища, включаючи урагани, посухи, повені та хвилі спеки, стануть частішими та інтенсивнішими.

Минулий рік також був найспекотнішим за всю історію спостережень й призвів до стихійних лих у всьому світі, які коштували понад $300 млрд(£219 млрд).

Аномальна спека в Європі та Україні: як правильно рятуватися

Головна причина аномальної спеки — глобальне потепління. Європа нагрівається удвічі швидше за світовий середній темп.

Всесвітня метеорологічна організація (World Meteorological Organization, агентство ООН із питань погоди та клімату), заявила, що людству доведеться навчитися жити з новою нормою екстремальних хвиль спеки, які з часом траплятимуться частіше та будуть інтенсивнішими.

Дослідження Lancet Public Health за минулий рік показало, що кількість смертей від спеки в Європі може потроїтися до кінця століття. Сьогодні кількість смертей, пов’язаних зі спекою, в Європі становить 44 тис.

Не оминуть високі температури цього літа й Україну. Найближчим часом сильна спека спостерігатиметься у південних, центральних областях, а також на Закарпатті. Тут місцями повітря розігріватиметься від +35°С до +38°С.

При великій спеці дуже важливо навчитися правильно себе поводити, щоб убезпечити себе та своє здоров’я.

Дотримуйтесь таких порад фахівців:

Залишайтеся в прохолодному місці — за можливості, уникайте перебування на вулиці, надавайте перевагу кондиціонованим приміщенням. Вдень тримайте вікна зачиненими, а ввечері — добре провітрюйте кімнати.

Пийте багато води — вживайте щонайменше 1,5–2 літри води на день. Уникайте алкоголю, кави та солодких напоїв, адже вони сприяють зневодненню.

Правильно одягайтеся — носіть легкий, світлий і вільний одяг з натуральних тканин. Обов’язково захищайте голову хустинкою, панамою чи капелюхом.

Уникайте фізичних навантажень — не виконуйте важку роботу чи тренування на вулиці в пікову спеку (з 11:00 до 17:00). Якщо потрібно бути на сонці, робіть часті перерви та відпочивайте в тіні.

Охолоджуйте тіло — приймайте прохолодний душ кілька разів на день. Застосовуйте вологі серветки або компреси на лоб, шию, зап’ястя.

Слідкуйте за симптомами організму — звертайте увагу на ознаки перегріву (нудота, головний біль, запаморочення, слабкість, сухість у роті, сплутана свідомість). При підозрі на тепловий удар — негайно звертайтеся до лікаря або викликайте швидку.

Найвразливіші категорії людей — діти, літні люди та хронічно хворі. Їм треба бути особливо обережними у період великої спеки.

Пам’ятайте, що не можна залишати тварин у машині, навіть на короткий час — це смертельно небезпечно!

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