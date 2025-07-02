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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
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Пожежа на складі феєрверків у Каліфорнії: вибух потрапив на відео

пожежа у Каліфорнії
Фото: Getty Images

У Каліфорнії, в окрузі Йоло, ввечері 1 липня сталася пожежа на складі феєрверків після серії сильних вибухів.

У Каліфорнії сталася пожежа на складі феєрверків

Після вибухів будівля загорілася, а у повітрі почали розриватися сотні піротехнічних виробів.

Про це інформує NBC.

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Перші повідомлення про займання надійшли близько 17:50 за місцевим часом.

Начальник пожежної служби округу Кертіс Лоуренс розповів, що вогонь швидко поширився на кілька комерційних будівель та спричинив численні дрібні займання в прилеглих районах.

Загальна площа пожежі склала приблизно 80 акрів. Відеокадри з гелікоптера показали, як із даху будівлі, що палає підіймається білий дим, після чого стався великий вибух, що супроводжувався вильотом феєрверків.

Причини пожежі наразі розслідуються. За інформацією офісу шерифа, ознак навмисного підпалу поки не виявлено.

Для оцінки збитків застосовують безпілотники. Інформації про постраждалих немає.

Влада оголосила евакуацію для мешканців прилеглих районів, проте згодом частину людей допустили повернутися до своїх домівок.

Нагадаємо, у Польщі три дні палав Бєбжанський національний парк. Вогонь охопив площу приблизно 450 га.

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