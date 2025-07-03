Блокує вступ України: Данія пропонує призупинити право голосу Угорщини в ЄС

Данія закликає ЄС застосувати всі юридичні важелі проти Угорщини через порушення фундаментальних прав Євросоюзу, включаючи процедуру за статтею 7 — так звану ядерну опцію щодо Будапешта.

Про це повідомляє Рolitico.

Данія: заявки України та Молдови мають рухатись разом

— Ми досі спостерігаємо порушення основоположних цінностей. Саме тому ми продовжимо процедуру за статтею 7 і слухання щодо Угорщини, — заявила міністр у справах Європи Данії Марі Б’єрре на брифінгу в Орхусі, де Єврокомісія перебуває з візитом на фоні початку данського головування в Раді ЄС.

Стаття 7 договору про ЄС дозволяє країнам-членам голосувати за виключення або покарання держави, яка порушує правила блоку. Це вважається “ядерним” юридичним заходом, який ЄС поки не застосовував, хоча Брюссель неодноразово звинувачував Угорщину в порушеннях.

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Б’єрре також наголосила, що ЄС має розглянути можливість обмеження доступу до європейських фондів для країн, які порушують законодавство ЄС.

Ще одним важливим питанням для Данії залишається розширення ЄС. Міністр розкритикувала блокування Угорщиною переговорів щодо членства України в ЄС, зазначивши, що Данія готова шукати всі політичні та практичні рішення, щоб рухатись уперед.

Якщо країни ЄС вирішать активніше просувати процедуру за статтею 7, вони можуть позбавити Угорщину права голосу з питань політики ЄС, таких як розширення, що позбавить Будапешт можливості ветувати членство України. Водночас дипломати попереджають, що для цього потрібна рішуча підтримка Парижа та Берліна, якої поки що бракує.

Через опір Угорщини членству України в ЄС з’являються припущення, що Єврокомісія може окремо просунути заявку Молдови, відкривши переговорний “кластер” найближчими днями. Молдова й Україна раніше йшли до членства разом, тому їх роз’єднання буде суперечливим кроком.

Однак Б’єрре наголосила, що Данія не готова розділяти процеси вступу.

— Наша мета — відкрити перший кластер одночасно для Молдови та України, — сказала вона.

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