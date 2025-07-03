Німеччина хоче викупити у США системи ППО Patriot для України – Bild

Федеральний уряд Німеччини працює над терміновим рішенням, щоб забезпечити Україну новими системами протиповітряної оборони (ППО) та ракетами-перехоплювачами.

Німеччина хоче допомогти Україні з ППО

Як повідомляє Bild, Берлін очікує на підтвердження від міністра оборони США Піта Гегсета про надання двох систем протиповітряної оборони Patriot, які Україні профінансує Німеччина.

За інформацією видання, Німеччина направила ще кілька тижнів тому відповідний запит.

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Як зазначили журналісти, раніше українська сторона безрезультатно намагалася самостійно придбати системи Patriot у США, а потім звернулася до німецького уряду.

Джерела видання розповіли, що у Берліні висловлюють занепокоєння, що США можуть відхилити запит Німеччини на дві системи Patriot після інформації про призупинення постачання деяких озброєнь Україні.

За інформацією журналістів, це питання обговорювали під час нещодавно засідання уряду Німеччини, коли стало зрозуміло, що не можна компенсувати скасоване постачання озброєння зі США.

Але Німеччина та інші союзники мають наміри надати Україні хоча б системи ППО Patriot з власних запасів, стверджують у виданні.

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що на робочих рівнях між Україною та США з’ясовують усі деталі щодо постачання оборонної підтримки, зокрема необхідних систем і засобів ППО.

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