НАТО сподівається на гнучкість США у постачанні зброї для України – Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що розраховує на гнучкість Сполучених Штатів у питанні постачання зброї для України, яка потребує ресурсів для самозахисту, попри призупинення поставок частини озброєння з боку Вашингтона.

Про це пише Bloomberg.

Рютте сподівається на гнучкість США у постачанні зброї Україні

– США повинні переконатися, що їхні запаси перебувають на рівні, необхідному для власної безпеки, адже це критично важливо для нашої колективної оборони, – зазначив Рютте.

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– Водночас ми, звісно, сподіваємося на гнучкість, адже маємо впевнитися, що Україна може рухатися вперед, – додав він, виступаючи перед журналістами.

Цього тижня Пентагон оголосив про тимчасову зупинку передачі Україні артилерійських снарядів та систем протиповітряної оборони.

У заяві наголошувалося, що рішення ухвалено в межах перегляду американських арсеналів на тлі необхідності зберегти озброєння для реагування на інші загрози безпеці.

Призупинення поставок відбулося одночасно з різким посиленням повітряних атак Росії по Києву та інших великих містах України.

Рекордна кількість ударів дронами й ракетами оголила вразливість української ППО в момент, коли чинне американське фінансування вичерпується вже цього літа.

Розмова Зеленського і Трампа

У п’ятницю президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, намагаючись переконати американського лідера відновити постачання та продати Україні більше зброї.

Напередодні Трамп висловив розчарування результатами своєї останньої розмови з президентом Росії Путіним, яка не принесла зрушень у питанні припинення війни, що триває вже четвертий рік.

З огляду на небажання Росії рухатися до припинення вогню, союзники мають “бути впевнені”, що Україна “має все необхідне, аби залишатися в боротьбі”, сказав Рютте.

Призначення нового командувача сил НАТО в Європі

Він виступав на військовій базі НАТО в Монсі (Бельгія) після церемонії призначення нового головнокомандувача американських сил у Європі й верховного військового командувача НАТО – генерала ВПС США Алексуса Гринкевича.

Гринкевич, звертаючись до журналістів, повідомив, що уважно стежить за перебігом обговорення: Побачимо, як будуть розвиватися події упродовж наступного тижня або двох.

Новопризначений командувач заявив, що протягом перших 90 днів проведе перегляд американської військової присутності в Європі. За його словами, це дозволить зрозуміти, яким може бути майбутнє позиціонування США в регіоні.

Очікується, що США представлять результати цього перегляду вже цього літа. Вони можуть передбачати істотне скорочення військ у Європі, що викликає занепокоєння серед європейських союзників НАТО, яких досі не було поінформовано про ці плани.

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