Спека в Європі: цього тижня зафіксовано вже щонайменше 9 смертей

Цього тижня європейський континент накрила дика спека, жертвами якої стали щонайменше дев’ять людей. Експерти називають ці хвилі тепла “тихими вбивцями” через тисячі життів, які вони забирають щороку.

Червоні рівні спеки в Італії

В Італії через спеку, що досягає 38°C, влада оголосила найсуворіші червоні рівні небезпеки в 17 великих містах, включно з Міланом і Римом, а в декількох регіонах заборонила роботу на відкритому повітрі в другій половині дня.

Однак виснажливі умови, зумовлені “тепловим куполом”, що навис над Європою, вже стали причиною смерті щонайменше одного робітника.

Зараз дивляться

За повідомленнями місцевих ЗМІ, 47-річний Брахім Айт Ель Хаджам впав під полуденним сонцем під час заливки бетону на автостоянці на околиці Болоньї, де також було оголошено червоний рівень небезпеки.

Двоє чоловіків старше 60 років померли на пляжах Сардинії, повідомило інформаційне агентство ANSA, а в столиці Сицилії Палермо в понеділок померла 53-річна жінка, яка, як повідомляється, знепритомніла під час прогулянки вулицею. Місцеві ЗМІ повідомили, що у неї було серцеве захворювання.

Статистика смертей від спеки

Дослідження показало, що за літо 2022 року в Європі, яке стало найспекотнішим за всю історію спостережень, через спеку загинула 61 тисяча осіб.

Голова Італійського товариства невідкладної медичної допомоги (SIMEU) Алессандро Ріккарді заявив, що в умовах нинішньої спеки різко зросла кількість госпіталізацій до відділень невідкладної допомоги.

Рання хвиля тепла

В Іспанії температура піднялася ще вище, досягнувши 46°C в Уельві в суботу і 37,9°C в Барселоні вчора, 3 липня, де влада також розслідує, чи була смерть двірника на вихідних пов’язана зі спекою.

Влада також повідомила про смерті, пов’язані з аномальною спекою, в Естремадурі та Кордові.

Міністр енергетики Франції повідомив про дві смерті, безпосередньо пов’язані з аномальною спекою, а також про 300 госпіталізованих. Сьогодні в столиці знову може бути 40-градусна спека, а вершина Ейфелевої вежі залишається закритою, як і сотні шкіл.

Тим часом у Німеччині пожежники боролися з декількома лісовими пожежами в східних землях Бранденбург і Саксонія, коли в деяких районах температура досягала 40°C (104°F).

Чиновників непокоїть, що ця хвиля тепла почалася в червні, тоді як зазвичай такі високі температури бувають тільки в липні і серпні.

За словами експертів, зміна клімату призводить до того, що хвилі тепла трапляються частіше, стають більш інтенсивними і впливають на більш великі географічні райони.

Джерело : Sky News

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