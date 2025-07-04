У Празі через блекаут застрягли люди у ліфтах і зупинилося метро

Блекаут у Чехії 4 липня залишив без світла значну частину Праги та кілька регіонів країни.

Про це повідомляє Radio Prague International.

Блекаут у Чехії 4 липня: що відомо

Енергетична компанія Праги Pražská energetika повідомила, що через аварію на підстанції у районі Ходов відключилися центр міста, райони Спрожилов і Південне Місто.

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Без електроенергії також залишилися частини Центрально-Чеського, Устецького та Ліберецького країв.

За даними системного оператора ČEPS, без напруги залишилася більша частина ліній електропередач. Блекаут вплинув на значну частину Ліберецького краю, де електроенергія відсутня у п’яти містах регіону.

Унаслідок масштабного блекауту в Празі зупинилися метро та трамваї, пожежники рятують людей, які застрягли у ліфтах.

Надходить велика кількість повідомлень про задимлення будівель через увімкнення дизельних генераторів, повідомила пресслужба празької пожежної охорони.

Чеські залізниці повідомляли, що потяги не курсували між Прагою та Коліном і Бенешовом-біля-Праги, а також між Коліном і Кутною Горою. У Ліберці зупинилися трамваї.

Близько 13:00 за місцевим часом рух метрополітену та деяких трамваїв на правому березі річки Влтава було відновлено. Трамвайний рух на лівому березі річки повністю відновили.

Наразі здійснюється ремонт аварійної підстанції, однак енергетики не повідомляють точної тривалості відновлювальних робіт.

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