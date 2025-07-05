Путін хоче йти до кінця і продовжувати вбивати людей в Україні – Трамп

Президент США Дональд Трамп вважає, що президент Росії Володимир Путін аж ніяк не хоче припинення вогню в Україні, а хоче продовжувати вбивати людей.

Про це Трамп сказав журналістам на борту Air Force One.

Так, глава Білого дому наголосив, що Сполучені Штати продовжать допомагати Україні, адже ситуація дуже важка.

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Путін не хоче миру

Трамп також згадав свою розмову з кремлівським диктатором Володимиром Путіним і зауважив, що незадоволений тією нею, адже російський президент хоче продовжувати вбивати людей в Україні.

– Я вже казав вам, що був дуже незадоволений розмовою з Путіним. Видається, він хоче йти до самого кінця і продовжувати вбивати людей. Це недобре. Це погано. Я був незадоволений, – сказав американський президент.

Водночас президент США не вважають, що Путін насміхається з них, відмовляючись від припинення вогню. Трамп зауважив, що Путіна не хвилює припинення вогню, але його надто бентежать санкції.

– Я думаю, його хвилюють санкції. Його дуже хвилюють санкції. Тому ми зважуємося запровадити серйозні санкції, – наголосив Трамп.

Жорсткіший із Росією, ніж з Іраном

Президент США Дональд Трамп заявив, що говорив із Володимиром Путіним про санкції.

– Я жорсткіший із Росією, ніж з Іраном. І ніж із будь-якою іншою країною. Ми багато говорили про санкції, він розуміє, чому їх можуть запровадити. Він – професіонал, — прокоментував Трамп свою розмову з кремлівським диктатором.

Нагадаємо, що на світанку 4 липня Росія здійснила масований комбінований удар по Україні. Основний напрямок атаки – це Київ, де найбільших пошкоджень зазнав Святошинський район. За останніми даними, унаслідок атаки у Києві загинули дві людини, ще понад 30 дістали поранення.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вважає, що Росія навмисно атакувала Україну після розмови Трампа з Путіним.

Раніше російські ЗМІ писали, що у розмові з Трампом Путін заявив про готовність продовжувати переговорний процес. Водночас диктатор наголосив, що РФ “не відступить від своїх цілей, пов’язаних із усуненням першопричин української кризи”.

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