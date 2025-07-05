Смертельні повені в Техасі: загинули 24 людини, 20 дітей зникли

У центральній частині американського штату Техас 4 липня проливні дощі спричинили масштабні повені, внаслідок яких загинули щонайменше 24 людини, а ще близько 20 дітей вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє CNN.

Лихо в Техасі: рекордна повінь і десятки жертв

Під час рятувальних робіт вдалося евакуювати та врятувати 237 людей, багатьох із них транспортували за допомогою вертольотів, розповів губернатор Техасу Грег Ебботт. Серед зниклих безвісти — близько 20 дівчаток, які на момент стихії перебували в християнському таборі Містік, розташованому неподалік річки Гуадалупе.

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За даними Національної метеорологічної служби, рівень річки піднявся до другого найвищого значення за всю історію спостережень.

.@CarleyShimkus speaks with Brian Trascher, VP of @Unitedcajunnavy, as rescuers scramble to find a group of girls missing from a Christian summer camp after devastating floods suddenly hit Texas. State officials said at least 24 people are dead. pic.twitter.com/eqcTZpOIhn — Fox News (@FoxNews) July 5, 2025

Президент США Дональд Трамп, перебуваючи на борту літака Air Force One, назвав ситуацію в Техасі жахливою та запевнив у наданні федеральної допомоги.

— Це шокує. Вони ще не знають точної кількості загиблих, але, схоже, серед них є діти, — заявив президент, додавши, що Білий дім координує дії з губернатором штату. Up to 25 girls at a summer camp are unaccounted for in central Texas as flash floods have left at least 24 people dead. Heavy rainfall caused the Guadalupe River to rise 26 feet – nearly eight metres – in just 45 minutes on Friday and many people were caught off guard.… pic.twitter.com/1JivBufQ48 — Channel 4 News (@Channel4News) July 5, 2025

Метеорологи зафіксували, що в окремих районах центрального Техасу за кілька годин випала місячна норма опадів. Зокрема, в окрузі Хант протягом трьох годин випало близько 16,5 см дощу — такі опади трапляються раз на 100 років. За прогнозами, інтенсивні зливи триватимуть і 5 липня.

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