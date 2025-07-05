Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Трамп прокоментував припинення постачання зброї Україні: Байден виснажив країну
Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: розклад матчів і результати
У Києві попрощались із пілотом F-16 Максимом Устименком
Стовп вогню та диму: момент вибуху під Житомиром потрапив на відео
Чи було фінансування соціальних виплат у липні: куди вже перераховані кошти
Євгенія Мороз, редакторка стрічки новин
4 хв.

Смертельні повені в Техасі: загинули 24 людини, 20 дітей зникли

злива у Техасі
Фото: Getty Images

У центральній частині американського штату Техас 4 липня проливні дощі спричинили масштабні повені, внаслідок яких загинули щонайменше 24 людини, а ще близько 20 дітей вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомляє CNN.

Лихо в Техасі: рекордна повінь і десятки жертв

Під час рятувальних робіт вдалося евакуювати та врятувати 237 людей, багатьох із них транспортували за допомогою вертольотів, розповів губернатор Техасу Грег Ебботт. Серед зниклих безвісти — близько 20 дівчаток, які на момент стихії перебували в християнському таборі Містік, розташованому неподалік річки Гуадалупе.

Зараз дивляться

За даними Національної метеорологічної служби, рівень річки піднявся до другого найвищого значення за всю історію спостережень.

Президент США Дональд Трамп, перебуваючи на борту літака Air Force One, назвав ситуацію в Техасі жахливою та запевнив у наданні федеральної допомоги.

— Це шокує. Вони ще не знають точної кількості загиблих, але, схоже, серед них є діти, — заявив президент, додавши, що Білий дім координує дії з губернатором штату.

Метеорологи зафіксували, що в окремих районах центрального Техасу за кілька годин випала місячна норма опадів. Зокрема, в окрузі Хант протягом трьох годин випало близько 16,5 см дощу — такі опади трапляються раз на 100 років. За прогнозами, інтенсивні зливи триватимуть і 5 липня.

Читайте також
У Швейцарії обвал льодовика спричинив масштабну повінь: 90% села знищено
Швейцарія Альпи стихійне лихо

Пов'язані теми:

Зливанегода у світіСША
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь