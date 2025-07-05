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Євгенія Мороз, редакторка стрічки новин
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Україна атакувала об’єкт у Чувашії, де виробляють антени для Shahed і Іскандерів

корпусна система ЗСУ
Фото: Depositphotos

Українські Сили оборони завдали удару по об’єкту військово-промислового комплексу РФ, що виробляє адаптивні антенні решітки Комета, які використовуються у високоточному озброєнні.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

ЗСУ вдарили по заводу в РФ, який виробляє антени для ракет і дронів

У ніч на 5 липня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони атакували АТ ВНИИР-Прогресс у місті Чебоксари, Чуваська республіка РФ. Саме там розташовані виробничі потужності, де виготовляють адаптивні антени Комета. Їх встановлюють на дрони Shahed, ракети Іскандер-К, модулі для керованих авіабомб (КАБ) та інше високоточне озброєння, яке РФ активно використовує для обстрілів України, зокрема цивільних об’єктів.

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За попередніми даними, засоби ураження досягли району цілі. Результати атаки уточнюються.

У Силах оборони підкреслили, що продовжать завдавати ударів для зниження військово-економічного потенціалу російських окупантів та примушення РФ припинити агресію проти України.

Нагадаємо, далекобійні дрони Служби безпеки України уразили два заводи військово-промислового комплексу в російському тилу — Базальт і Сплав.

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