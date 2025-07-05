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Євгенія Мороз, редакторка стрічки новин
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Втрати генералів підривають управління в армії РФ – британська розвідка

армія РФ російські військові
Фото: Getty Images

Значні втрати серед високопоставлених офіцерів серйозно підривають систему управління в армії РФ, що створює для російських військових серйозні тактичні й оперативні труднощі.

Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії у соцмережі Х із посиланням на розвіддані.

Британська розвідка: втрати генералів послаблюють армію Росії

Ліквідація великої кількості російських генералів послаблює командування у підрозділах ЗС РФ і негативно впливає на їхню боєздатність.

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Зокрема, британське Міноборони звернуло увагу на нещодавнє знищення генерал-майора Михайла Гудкова, колишнього командира 155 бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ.

За офіційним підтвердженням Міноборони Росії, Гудков загинув 2 липня 2025 року внаслідок українського удару по командному пункту в Курській області. У березні цього року його було призначено заступником головнокомандувача ВМС РФ. Імовірно, він керував діями підрозділів морської піхоти, які намагалися створити буферну зону в Сумській області України.

За даними британської розвідки, Гудков став другим генералом РФ, ліквідованим у 2025 році, п’ятим за останні 12 місяців і шістнадцятим російським генералом, убитим від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

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