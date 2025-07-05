Журналісти улюбленої газети Трампа NYP закликали його відновити допомогу Україні

Журналісти The New York Post виступили із закликом до президента США Дональда Трампа відновити війскову допомогу Україні.

Журналісти закликали Трампа відновити допомогу Україні

– Пане президенте, ми знаємо, що ви розумієте, що головною перешкодою для миру в Україні є агресія Росії. Ви сказали, що були “розчаровані” розмовою з російським диктатором Володимиром Путіним і що ви не думаєте, що він хоче зупинитися, — йдеться у зверненні NYP.

Журналісти зазначають, що у розмові із Трампом Путін знову наполягав на тому, що не хоче припинення вогню в Україні, поки не будуть усунені “корінні причини” війни.

– Для Володимира Путіна “першопричиною” є існування України, — пише видання NYP.

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Крім того, американська газета запитала Трампа про те, чому Білий дім так карає Україну.

– Ви пам’ятаєте відчай на обличчі української репортерки, з якою ви зворушливо розмовляли в Нідерландах, її страх за чоловіка та родину. Чому ми погрожуємо її покинути? Є переконання, яке нав’язують перекручені ідеологи, що допомога Україні якось шкодить Сполученим Штатам і не в наших інтересах. Це зовсім не так, — зауважують журналісти.

NYP наголошує, що Україна частково оплачує надане озброєння з конфіскованих російських активів та європейських грантів. Завдяки цьому, як зауважують журналісти, американські військові можуть використовувати ці кошти, а відправлені розвідувальні дані можуть знадобитися для створення “кращих безпілотників та протиракетних технологій”

– Але найголовніше — доля України є сигналом для світу про Америку. Росія — це не економічна наддержава. Це терористична держава, що помирає. Путін готовий лити кров свого народу в останній боротьбі за імперію. Якщо ми дозволимо йому досягти успіху, це не лише загрожуватиме Європі. Це покаже Китаю, що наші союзи нестійкі, — вважає газета.

У колонці редакція дає висновок, що поразка України — “це не катастрофа, в якій можна звинувачувати когось іншого або пояснювати незначущістю країни. Це дестабілізує світ, послабить Америку та негативно позначиться на вашому президентстві”.

Нагадаємо, що на початку тижня Білий дім підтвердив призупинення Пентагоном постачання деяких ракет протиповітряної оборони та високоточних боєприпасів в Україну через побоювання зменшення запасів зброї США.

А незабаром видання NBC News писало, що міністр оборони США Піт Гегсет самостійно розпорядився зупинити передання Україні деяких типів озброєння попри результати військового аналізу.

4 липня президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп провели телефонну розмову. Видання Axios, посилаючись на джерела, зокрема українського посадовця, повідомляє, що голова Штатів у телефонній розмові з Зеленським висловив бажання допомогти Україні з протиповітряною обороною на тлі зростання атак із боку Росії.

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