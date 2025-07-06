Нові санкції України проти криптовалютних схем РФ: список компаній та осіб

Президент Володимир Зеленський підписав новий указ про санкції, спрямовані на блокування російських фінансових механізмів, зокрема у сфері криптовалют.

Указ №465/2025 опублікований на сайті Офісу президента.

Зеленський підписав новий санкційний пакет

Пропозиції щодо обмежувальних заходів надійшли від Національного банку України та були схвалені Радою національної безпеки і оборони.

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– Щойно підписав новий санкційний пакет – це особливі санкції, які б’ють по багатьох російських фінансових схемах, зокрема криптовалютних, – заявив президент.

За словами Зеленського, через підсанкційні компанії проходили мільярди доларів, які використовувалися для підтримки оборонної промисловості Росії.

Указ передбачає санкції проти 60 компаній, з яких 55 мають російську реєстрацію, а також 73 осіб – усі вони є громадянами РФ.

Як пояснив Владислав Власюк, уповноважений президента з питань санкційної політики, до списку потрапили такі структури:

19 провідних компаній з майнінгу криптовалют – учасники Асоціації промислового майнінгу, які ведуть масштабний видобуток криптовалюти та створюють схеми для обходу санкцій;

17 операторів цифрових фінансових активів, частина яких вже перебуває під обмеженнями США;

19 організацій фінансової інфраструктури Росії – серед них виробники платіжних пристроїв, посередники в міжнародних переказах та організатори торгівлі заблокованими активами;

5 операційних компаній криптобірж, які допомагають обходити санкційні обмеження;

ТОВ А7 – оператор транскордонної платформи. 19 лютого 2025 року ця компанія запустила стейблкоїн A7A5, прив’язаний до курсу рубля. З 20 травня 2025 року перебуває під санкціями Великої Британії;

АТ Об’єднані фінансові технології – керує платформою UFT Євразія, що дозволяє проводити міжнародні перекази поза межами банківської системи, уникаючи санкцій;

АТ Біфіт – постачальник програмного забезпечення для банків у РФ, включно з установами, які перебувають під санкціями;

ТОВ Інвестиційна палата – забезпечує обмін заблокованих активів між іноземними та російськими інвесторами;

ТОВ КСК-ГРУП – компанія, що надає послуги міжнародних грошових переказів, включно з транзакціями у доларах і євро;

TOKENTRUST HOLDINGS LIMITED (Кіпр) – інвестор ТОВ Атомайз, уже потрапив під санкції США;

ЕКСМО РБК ЛТД (Казахстан) – оператор криптобіржі EXMO.me, орієнтований на ринки Росії, Білорусі та Казахстану, бере участь в обхідних схемах;

AWX Solutions FZ-LLC (ОАЕ) – керує криптобіржею AWX.pro (раніше AWEX), вже санкціонована США;

Crypto Explorer DMCC (ОАЕ) – під американськими санкціями, керує платформою AWEX і спеціалізується на обміні криптовалют, рублів та дирхамів ОАЕ;

Bitpapa IC FZC LLC (ОАЕ) – пірингова криптобіржа, що орієнтується на користувачів із Росії; також перебуває під санкціями США.

Серед фізичних осіб, проти яких запроваджено санкції, – керівники та власники вищезгаданих компаній, а також посадовці Центрального банку РФ.

Серед них – директори департаментів польових установ і міжнародних розрахунків.

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