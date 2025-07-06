Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Трамп прокоментував припинення постачання зброї Україні: Байден виснажив країну
У Києві попрощались із пілотом F-16 Максимом Устименком
Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: розклад матчів і результати
Стовп вогню та диму: момент вибуху під Житомиром потрапив на відео
Чи було фінансування соціальних виплат у липні: куди вже перераховані кошти
Ірина Гамалій, редакторка сайту
5 хв.

Нові санкції України проти криптовалютних схем РФ: список компаній та осіб

санкції
Фото: Depositphotos

Президент Володимир Зеленський підписав новий указ про санкції, спрямовані на блокування російських фінансових механізмів, зокрема у сфері криптовалют.

Указ №465/2025 опублікований на сайті Офісу президента.

Зеленський підписав новий санкційний пакет

Пропозиції щодо обмежувальних заходів надійшли від Національного банку України та були схвалені Радою національної безпеки і оборони.

Зараз дивляться

– Щойно підписав новий санкційний пакет – це особливі санкції, які б’ють по багатьох російських фінансових схемах, зокрема криптовалютних, – заявив президент.

За словами Зеленського, через підсанкційні компанії проходили мільярди доларів, які використовувалися для підтримки оборонної промисловості Росії.

Указ передбачає санкції проти 60 компаній, з яких 55 мають російську реєстрацію, а також 73 осіб – усі вони є громадянами РФ.

Як пояснив Владислав Власюк, уповноважений президента з питань санкційної політики, до списку потрапили такі структури:

  • 19 провідних компаній з майнінгу криптовалют – учасники Асоціації промислового майнінгу, які ведуть масштабний видобуток криптовалюти та створюють схеми для обходу санкцій;
  • 17 операторів цифрових фінансових активів, частина яких вже перебуває під обмеженнями США;
  • 19 організацій фінансової інфраструктури Росії – серед них виробники платіжних пристроїв, посередники в міжнародних переказах та організатори торгівлі заблокованими активами;
  • 5 операційних компаній криптобірж, які допомагають обходити санкційні обмеження;
  • ТОВ А7 – оператор транскордонної платформи. 19 лютого 2025 року ця компанія запустила стейблкоїн A7A5, прив’язаний до курсу рубля. З 20 травня 2025 року перебуває під санкціями Великої Британії;
  • АТ Об’єднані фінансові технології – керує платформою UFT Євразія, що дозволяє проводити міжнародні перекази поза межами банківської системи, уникаючи санкцій;
  • АТ Біфіт – постачальник програмного забезпечення для банків у РФ, включно з установами, які перебувають під санкціями;
  • ТОВ Інвестиційна палата – забезпечує обмін заблокованих активів між іноземними та російськими інвесторами;
  • ТОВ КСК-ГРУП – компанія, що надає послуги міжнародних грошових переказів, включно з транзакціями у доларах і євро;
  • TOKENTRUST HOLDINGS LIMITED (Кіпр) – інвестор ТОВ Атомайз, уже потрапив під санкції США;
  • ЕКСМО РБК ЛТД (Казахстан) – оператор криптобіржі EXMO.me, орієнтований на ринки Росії, Білорусі та Казахстану, бере участь в обхідних схемах;
  • AWX Solutions FZ-LLC (ОАЕ) – керує криптобіржею AWX.pro (раніше AWEX), вже санкціонована США;
  • Crypto Explorer DMCC (ОАЕ) – під американськими санкціями, керує платформою AWEX і спеціалізується на обміні криптовалют, рублів та дирхамів ОАЕ;
  • Bitpapa IC FZC LLC (ОАЕ) – пірингова криптобіржа, що орієнтується на користувачів із Росії; також перебуває під санкціями США.

Серед фізичних осіб, проти яких запроваджено санкції, – керівники та власники вищезгаданих компаній, а також посадовці Центрального банку РФ.

Серед них – директори департаментів польових установ і міжнародних розрахунків.

Читайте також
Б’ють по криптовалютних схемах: Зеленський підписав новий санкційний пакет проти РФ
Зеленський

Пов'язані теми:

Володимир ЗеленськийКриптовалютаСанкції проти Росії
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь