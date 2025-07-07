Голова ЄК заперечує порушення інтересів ЄС при закупівлі вакцин під час Covid-19

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн відкинула звинувачення у тому, що її комунікація з очільниками фармацевтичних компаній у 2021 році під час епідемії Covid-19 могла суперечити інтересам ЄС.

Про це вона заявила 7 липня у Страсбурзі на засіданні Європейського парламенту, де розглядалося питання про висловлення вотуму недовіри Європейській комісії.

Контракти з фармкомпаніями не суперечили інтересам ЄС

Голова ЄК заявила, що звинувачення у порушенні інтересів ЄС через її листування з представниками фармкомпаній не мають підстав.

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Це не секрет, що я була на зв’язку з керівниками компаній, які виробляли вакцини, здатні вивести нас із кризи. Звісно, я була. Так само, як я консультувалася з найкращими епідеміологами та вірусологами у світі, – наголосила голова ЄК.

Вона додала, що припущення про неналежність укладених контрактів або їх суперечність інтересам ЄС не відповідають дійсності.

– Припущення, що ці контракти якимось чином були неналежними або суперечили європейським інтересам, абсолютно хибні з будь-якої точки зору, – зазначила фон дер Ляєн.

Вона пояснила, що переговори щодо постачання вакцин велися за участю як Єврокомісії, так і держав-членів. Підписанню кожного договору передував ретельний розгляд у національних столицях.

– Тож дозвольте мені ще раз чітко викласти факти. Перемовини щодо контрактів проводилися спільно Єврокомісією та державами-членами. Кожен окремий контракт уважно розглядався в столицях країн перед тим, як його підписували всі 27 держав-членів. Не було жодних таємниць, прихованих положень чи зобов’язань купувати вакцини для країн-членів, – пояснила фон дер Ляєн.

За її словами, жодна країна не була зобов’язана купувати вакцини – рішення ухвалювалися добровільно.

Тому будь-які твердження про те, що якась держава-член не знала про контракти, ціни чи обсяги, є нечесними. Власне, називаймо речі своїми іменами: це просто брехня, – підкреслила Урсула фон дер Ляєн.

Нагадаємо, 7 липня Європарламент розглядав ініціативу щодо висловлення недовіри Європейській комісії. Голосування з цього приводу заплановане на четвер, 10 липня.

Автором ініціативи виступив євродепутат Георге Піпереа з румунської ультраправої партії AUR. Приводом став скандал довкола листування Урсули фон дер Ляєн з Альбертом Бурлою, генеральним директором Pfizer, під час обговорення закупівель вакцин у період пандемії.

У травні цього року Суд Європейського Союзу ухвалив рішення, згідно з яким відмова Єврокомісії надати журналістам The New York Times доступ до цих повідомлень була неправомірною.

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