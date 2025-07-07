Повітряний простір НАТО в Польщі охоронятимуть нідерландські F-35: що відомо

Голландська авіація разом із Норвегією охоронятимуть повітряний простір НАТО над Польщею.

Про це міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс написав на своїй сторінці у соцмережі X.

F-35 захищатимуть східний фланг НАТО

Патрулюватимуть небо над Польщею новітні винищувачі F-35.

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– З вересня нідерландські літаки F-35 разом із Норвегією охоронятимуть повітряний простір НАТО в Польщі. Таким чином ми тримаємо Росію на відстані та захищаємо лінії постачання до України, – наголосив Рубен Брекельманс.

Раніше Міністерство оборони Норвегії також повідомляло про залучення бойової авіації, новітніх винищувачів F-35, для захисту ключового логістичного центру з надання військової допомоги Україні. Зокрема йдеться про аеропорт Жешува.

Військова допомога Україні від Нідерландів

24 червня Міністерство оборони Нідерландів оголосило про новий пакет військової допомоги для України на загальну суму близько €175 млн. Так, ЗСУ отримають 100 радарів, які виявляють безпілотники та передають їхні координати до систем ППО. Також Сили оборони України отримають 20 частково безпілотних модульних машин Ermine CASEVAC, які призначені для оперативної евакуації поранених з поля бою.

Також Нідерланди підписали з Україною контракти на виробництво 600 тис. дронів на €500 млн.

26 травня повідомлялося, що останні винищувачі F-16, які Нідерланди пообіцяли Україні, залишили територію країни.

Фото: Рубен Брекельманс/X

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