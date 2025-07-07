”Списку Епштейна” не існує – розслідування Мінюста США та ФБР

Міністерство юстиції США та ФБР заявили, що не мають підтверджень того, що мільярдер Джеффрі Епштейн шантажував відомих осіб, вів таємний “список клієнтів” або був убитий. Епштейна звинувачували в сексуальних злочинах і сутенерстві.

Про це повідомляє Axios з посиланням на висновки Мін’юсту та ФБР.

Підтверджено офіційну версію про самогубство Епштейна

За інформацією, оприлюдненою в документі, слідчі надали відеозапис, який свідчить, що в ніч загибелі Епштейна влітку 2019 року ніхто не заходив до в’язниці на Мангеттені, де він перебував під вартою.

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Це відео підтверджує офіційну версію про самогубство, яку раніше озвучив судмедексперт.

Axios підкреслює, що вперше адміністрація Дональда Трампа спростовує популярні теорії змови щодо обставин смерті Епштейна.

Такі теорії активно поширювали представники табору Зробимо Америку великою знову (MAGA), серед яких були радник ФБР Кеш Патель і його заступник Ден Бонгіно.

Обидва пізніше заявили, що переконані в убивстві Епштейна. У медіа і соцмережах ширилися припущення, ніби мільярдер мав інформацію про сексуальні злочини високопосадовців, бізнесменів і знаменитостей, і його усунули, щоб приховати правду.

Згідно з оновленим звітом Мін’юсту, слідчі не виявили жодного списку клієнтів, який можна було б вважати достовірним.

Також немає доказів того, що Епштейн шантажував когось із впливових осіб або мав у розпорядженні компромат. Крім того, немає підстав для порушення справ проти третіх осіб, яким офіційно не було висунуто звинувачень.

Міністерство зазначає, що подальше оприлюднення матеріалів, пов’язаних із діяльністю Епштейна, є недоцільним, оскільки вони містять чутливу інформацію про сексуальне насильство над дітьми, дані про жертв і відомості, які можуть призвести до необґрунтованих звинувачень невинних людей.

Взаємини Епштейна й Трампа

Axios зазначає, що досі незрозуміло, чи згадується ім’я Дональда Трампа в матеріалах справи, зважаючи на те, що він і Епштейн були знайомі ще в 1990-х і відвідували одні й ті ж вечірки.

У розмові з письменником Майклом Вольфом у 2017 році Епштейн називав Трампа “своїм найближчим другом”.

У 2019 році Трамп публічно заявив, що “не був шанувальником Епштейна” і не спілкувався з ним протягом 15 років. Також він зазначив, що заборонив Епштейну з’являтися на його гольф-курортах ще на початку 2000-х.

Нагадаємо, 5 червня Ілон Маск зробив заяву в соцмережі, де натякнув, що записи з фігуруванням Трампа в справі Епштейна існують, і що саме це пояснює, чому дані досі не були оприлюднені. Згодом Маск видалив цю публікацію.

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