Трамп про підтримку України: Я багато їй допомагаю
Президент США Дональд Трамп заявив, що “багато допомагає” Україні, яка продовжує боротися проти російських окупантів.
Трамп заявив, що багато допомагає Україні
Про це він сказав під час спілкування з журналістами в неділю, коли прямував зі штату Нью-Джерсі до авіабази Ендрюс поблизу Вашингтона, передає власний кореспондент Укрінформу.
– Я допомагаю Україні, я багато допомагаю їй, – відповів Трамп на запитання медіа про те, чому б йому не допомагати Україні так, як він допомагає Ізраїлю.
Водночас він вкотре повторив свою позицію, що ця війна ніколи не почалася б, якби він був президентом у той момент.
Трамп знову заявив, що вибори у 2020 році були сфальсифікованими.
Американський лідер також прокоментував останню телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.
– Думаю, це була гарна розмова. Він зазнав дуже жорсткого удару, – зазначив глава Білого дому.
Президент США додав, що був дуже розчарований розмовою з російським диктатором Володимиром Путіним.
Нагадаємо, спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог висловив позитивну оцінку президенту України Володимиру Зеленському після його розмови з Дональдом Трампом.
4 липня Дональд Трамп провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським, під час якої сторони обговорили повітряні удари РФ та ситуацію на фронті.
Зокрема, обговорювалась можливість передання ракет до систем Patriot.