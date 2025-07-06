У разі успіхів переговорів: Трамп може оголосити про 60-денне перемир’я між Ізраїлем і ХАМАС

За умови досягнення успіху переговорів між Ізраїлем і ХАМАС президент США Дональд Трамп оголосить про 60-денне припинення вогню між цими країнами.

Трамп про 60-денне перемир’я між Ізраїлем і ХАМАС

Портал The National, посилаючись на обізнані з процесом джерела, повідомив, що непрямі переговори про припинення вогню в Газі і звільнення заручників між Ізраїлем і ХАМАС поновилися 6 липня у столиці Катару. Це відбулося напередодні візиту прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу до Вашингтона.

– Очікується, що Трамп оголосить про 60-денне перемир’я в понеділок, за умови, що переговори в Катарі завершаться угодою. Заява включатиме заклик до ХАМАСу скласти зброю, а його лідерам – покинути охоплений війною анклав і жити у вигнанні, – повідомили джерела The National.

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Крім того, пропозиції містять положення про те, що переговори про завершення війни і виведення військ Ізраїлю з Гази розпочнуться щойно перемир’я набуде чинності.

Через два дні після того, як Хамас дав позитивну відповідь на запропоновану угоду про припинення вогню і звільнення заручників почалися переговори. Згідно з проектом тексту документу, з яким ознайомився The National, угода передбачає 60-денне перемир’я, звільнення 10 живих заручників, утримуваних угрупованням, а також останків 18 інших, які померли в полоні.

6 липня до Дохи прибула ізраїльська переговорна група на чолі з високопоставленим співробітником національної служби безпеки Шин Бет, повідомляє The National. Туди також приїхали представники ізраїльської розвідувальної служби Моссад, армійського департаменту, що відповідає за заручників, і помічник прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу.

Єгипет, що разом з США і Катаром вже кілька місяців намагається домогтися припинення вогню в Газі, представлений високопоставленими чиновниками своєї розвідувальної служби. До того ж, згодом у неділю в Доху має прибути спецпосланець США у справах Близького Сходу Стів Віткофф. Від ХАМАС переговорників очолює Халіль аль-Хайя.

Нагадаємо, що 2 липня президент США Дональд Трамп заявив, що з’являється реальна можливість припинити збройний конфлікт на Близькому Сході.

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