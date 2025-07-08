Найбільший порт Європи адаптують під потенційний воєнний конфлікт із РФ – FT

У гавані нідерландського порту Роттердам резервуються місця для кораблів НАТО, а також опрацьовуються маршрути перекидання зброї на випадок нападу РФ.

Про це повідомляє Financial Times.

Як порт у Роттердамі готується до можливого нападу РФ

За даними видання, у морській гавані проходитимуть навчання з десантування.

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Крім того, під військові потреби переобладнують частину контейнерного терміналу, щоб забезпечити безпечне навантаження боєприпасів з одного корабля на інший.

Порт Роттердама, який вважається найбільшим у Європі, приймав озброєння і раніше, але навіть у розпал холодної війни він не мав спеціального причалу для цього.

Директор порту Будевейн Сімонс заявив, що логістика військових постачань координуватиметься з портом Антверпена в сусідній Бельгії, особливо під час приймання вантажів із США, Британії та Канади.

— Ми дедалі менше бачимо один в одному конкурентів. Звісно, ми конкуруємо там, де це необхідно, але ми працюємо разом там, де можемо, – зазначив він.

За словами директора, якщо доведеться перевозити великі обсяги зброї, то Роттердам звертатиметься до Антверпена чи інших портів, щоб вони взяли на себе частину навантаження, і навпаки.

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