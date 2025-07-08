Попросила сама: у Чехії вагітній видалили апендикс без загального наркозу

22-річна Елізабет Новотна Олшанська з Праги пережила рідкісний для Чехії медичний випадок: під час операції на апендиксі вона залишалася у свідомості і на власні очі бачила, як хірург розрізає їй живіт і виймає запалений орган. Жінка відмовилася від загального наркозу через вагітність, незважаючи на наполягання лікарів.

Операція без наркозу: що розповіли медики і сама жінка

Все сталося в кінці червня, коли Елізабет поїхала на вихідні до батьків на Мораву. Але вже в понеділок замість повернення до Праги опинилася в операційній лікарні в Простеєві з гострим болем у животі. Лікарі швидко встановили діагноз – апендицит, необхідна термінова операція.

Однак майбутня мама наполягла на проведенні процедури без загального знеболення, щоб не піддавати дитину ризикам. Медики попередили про дискомфорт, але погодилися.

Зараз дивляться

– Тіло нижче пояса я не відчувала. Але у світлі ламп бачила, як хірург розрізає шкіру і проникає всередину. Вони говорили, щоб я відвернулася, але мені було цікаво, – розповіла Елізабет журналістам.

Такі випадки – виняток у чеській практиці. За словами лікарів, операція минула без ускладнень, пацієнтка залишилася задоволена і подякувала команді за професіоналізм і підтримку.

Медики відзначають, що зазвичай повна анестезія – більш безпечний і комфортний варіант.

Джерело: Сzechia-online

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