Поставки нафти з РФ впали до найнижчого рівня з лютого – Bloomberg

Експорт нафти з Росії впав до найнижчого рівня з лютого цього року.

Про це повідомив Bloomberg.

Що вплинуло на ринок нафти у РФ

Зазначається, що відвантаження нафти РФ впало до найнижчого рівня з лютого, адже обсяги переробки зростають швидше за виробництво. Це напряму впливає на експорт.

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– Середній обсяг морських вантажів сирої нафти становив 3,12 мільйона барелів на день за чотири тижні до 6 липня, що на 3% менше, ніж за період до 29 червня, згідно з даними відстеження танкерів, – пише видання.

Водночас видобуток нафти зріс приблизно на 60 тис. барелів на день. За підрахунками журналістів, це становить одну третину від загального зростання видобутку, встановленого для країни ОПЕК+.

– Водночас обсяг переробки зріс на 140 тис барелів на день, – уточнили в Bloomberg.

Повідомляється, що збільшення видобутку, яке дозволили РФ в рамках ОПЕК+, обмежене глибшими скороченнями.

Поточно планується, що він зростатиме до вересня. Ймовірно, це ще більше обмежить обсяг додаткової нафти, яка доступна для експорту.

Зниження обсягу російського експорту ще більше підсвітив розрив між тим, як збільшила видобуток група ОПЕК+ і як зменшились додаткові обсяги нафти, що фактично потрапляє на міжнародний ринок.

Раніше стало відомо, що доходи РФ від газу та нафти у червні скоротились на 33,7% у річному обчисленні, до 494,8 млрд руб. ($6,29 млрд).

Це стало найнижчим показником із січня 2023 року.

Джерело : Bloomberg

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