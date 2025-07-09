Аномальна спека в Європі призвела до смерті понад 2 тис. людей – дослідження

Близько 2,3 тис. людей померли внаслідок аномальної спеки в Європі, що спостерігалася наприкінці червня. Про це свідчать результати дослідження, яке провели британські науковці.

Аномальна спека в Європі: наслідки

За інформацією Служби зміни клімату ЄС Copernicus, червень 2025 року став третім за останні три роки найспекотнішим місяцем на планеті за всю історію спостережень.

До 2 липня в Західній Європі метеорологи фіксували понад 40°C. Наприклад, у Мадриді, Барселоні, Лондоні і Мілані температура сягала рекордних позначок, перевищуючи норму на 4°C.

Зараз дивляться

Щоби оцінити вплив спеки на стан європейців, зокрема тих, у кого вже були серцево-судинні чи респіраторні хвороби, вчені використовували перевірені епідеміологічні дані 12 країн ЄС та офіційну статистику летальних випадків за попередні роки.

Британські дослідники вважають, що понад 1 500 із 2 300 смертельних випадків були спричинені саме змінами клімату.

— Зміна клімату викликала погоду, що була значно спекотнішою, ніж зазвичай, і це призвело до серйозних наслідків, – зазначив доктор Бен Кларк з Імперського коледжу Лондона.

На думку вчених, основною причиною зростання смертності є накопичення викидів парникових газів в атмосфері через пальне.

Поступове підвищення середньої температури своєю чергою провокує низку проблем зі здоров’ям.

Особливо вразливі пенсіонери, пацієнти з хронічними захворюваннями та ті, хто потерпає від бідності.

Джерело : Reuters

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