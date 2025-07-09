Фінляндія та Литва вироблятимуть протипіхотні міни для себе та України – Reuters

Литва і Фінляндія планують наступного року розпочати виробництво протипіхотних мін для забезпечення себе і постачання в Україну.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на офіційних представників двох країн-членів НАТО.

Фінляндія і Литва запустять виробництво протипіхотних мін у 2026

Раніше Фінляндія та Литва, які межують з Росією, оголосили про свій намір вийти з Оттавської конвенції, що забороняє використання таких мін.

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За словами чиновників, їх виробництво може бути запущено після завершення шестимісячного процесу виходу з неї.

– Ми плануємо витратимо сотні мільйонів євро на протитанкові міни, а також на протипіхотні міни. Це буде значна сума, – заявив заступник міністра оборони Литви Кароліс Алекса в інтерв’ю Reuters.

За його словами, йдеться про десятки тисяч протипіхотних мін, або навіть більше.

– Наша національна промисловість буде одним із джерел. Наша промисловість може їх виробляти, – додав Алекса.

Литва зможе постачати продукцію до інших країн, зокрема й до України, щойно виробництво буде налагоджено, сказав Вінкас Юргутіс, голова Асоціації оборонної промисловості Литви.

У свою чергу голова комітету з питань оборони парламенту Фінляндії Хейккі Аутто, заявив, що його країна повинна мати власне виробництво протипіхотних мін, наголосивши, що вони теж можуть постачати їх в Україну.

– Підтримувати Україну – це не тільки правильно і наш обов’язок, це також важливо для власної безпеки Фінляндії, – сказав Аутто.

Він нагадав, що до приєднання до Оттавського договору у 2011 році Фінляндія мала понад 1 млн протипіхотних мін.

– Фінські оборонні компанії Nammo Lapua, Insta і Raikka повідомили парламентському комітету з питань оборони, що вони зацікавлені у виробництві мін. Ще одна компанія, Forcit Explosives, заявила, що готова обговорити можливості з військовими, – пише Reuters.

Видання зауважує, що три інші країни НАТО і Євросоюзу – Польща, Латвія і Естонія – також виходять з Оттавського договору 1997 року. Вони не оголошували про плани розпочати виробництво протипіхотних мін, але офіційні особи Польщі і Латвії зазначили, що вони можуть швидко розпочати виробництво в разі потреби, а Естонія розглядає це як можливий варіант у майбутньому.

Україна також оголосила, що виходить з Оттавської конвенції, щоб краще захистити себе від Росії, яка не є учасницею договору.

Джерело : Reuters

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