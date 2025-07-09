Молдова, Ірак, Філіппіни: Трамп оголосив про нові тарифи для шести країн

Президент США Дональд Трамп оголосив про впровадження з 1 серпня 2025 року нових загальних імпортних тарифів на товари з шести країн: Брунею, Філіппін, Іраку, Алжиру, Молдови та Лівії.

Про це повідомило британське видання The Guardian.

Трамп запровадив тарифи щодо шести країн

– Президент США публікує копії окремих листів, адресованих Брунею, Філіппінам, Іраку, Алжиру, Молдові та Лівії. Лист кожної країни має свою тарифну ставку: 30% для Алжиру; 30% для Іраку; 30% для Лівії; 25% для Брунею; 25% для Молдови; 20% для Філіппін, – зазначається у повідомленні.

Це другий подібний анонс протягом кількох днів. 7 липня Трамп оголосив про запровадження з 1 серпня 2025 року аналогічних загальних мит щодо товарів з п’яти країн: Тунісу, Індонезії, Бангладеш, Сербії та Боснії.

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– Туніс буде обкладатися 25% митом на товари, що імпортуються до США; Індонезія – 32%; Бангладеш і Сербія – 35%; Боснія – 30%; Камбоджа – 36%”, – пише видання.

Нагадаємо, Трамп оприлюднив у соціальній мережі Truth Social серію листів, і яких йдеться про запровадження з 1 серпня 2025 року єдиних загальних тарифів на імпорт продукції з відповідних країн до Сполучених Штатів.

25% мита США запроваджено на товари з Японії, Південної Кореї, Малайзії та Казахстану; 30% мита США на товари з Південної Африки; 40% мита США на товари з Лаосу та М’янми.

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