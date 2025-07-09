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Марина Мелехова, редактор стрічки
3 хв.

На випадок пандемії чи війни: в ЄС розробляють план боротьби з кризами

Євросоюз ЄС Європейський
Фото: Факти ICTV

Європейська комісія запропонувала країнам ЄС до 2026 року створити запаси продовольства, медикаментів, пального та джерел безперебійного живлення на випадок нової пандемії, війни чи стихійних лих.

Стратегія ЄС: що відомо про потенційні загрози

У рамках стратегії посадовці Євросоюзу вже розробляють рекомендації для урядів щодо готовності до надзвичайних ситуацій. Заходи спрямовані на захист населення від хімічної, ядерної та біологічної загрози.

Фінляндія, Естонія та Чехія вже створили державні запаси товарів першої необхідності.

Зараз дивляться

Ініціатива стала відповіддю на виклики пандемії коронавірусу, під час якої чимало країн ЄС зіткнулися з гострим дефіцитом медичних засобів.

Комісія планує до 2026 року створити центр, який координуватиме закупівлі та розподіл життєво важливих товарів. Також буде сформовано перелік пріоритетних лікарських засобів та медичних технологій для створення запасів.

Ще один напрям — моніторинг стічних вод, який діятиме як система раннього виявлення інфекційних хвороб до появи перших симптомів.

Також планується збільшити кількість пожежної авіації, враховуючи зростання кількості лісових пожеж, зокрема поблизу Марселя, де рятувальники борються з вогнем.

— Загрози — це не гіпотеза, це реальність. Ми стикаємось із гібридними атаками, відключеннями світла, хворобами та погодними катастрофами. Саме тому готовність стає ключовим елементом європейської оборони, — наголосила комісар з кризового менеджменту Хаджа Лахбіб.

Цю позицію підтримала і прем’єрка Данії Метте Фредеріксен, заявивши, що найближчими роками Росія становитиме реальну небезпеку для Європи.

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Джерело: The Guardian

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