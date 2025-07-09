Папа Лев XIV зустрівся із Зеленським: пропонує Ватикан для переговорів України та РФ

Папа Римський Лев XIV підтвердив готовність Ватикану стати місцем переговорів між Україною та Росією.

Про це йшлося під час зустрічі понтифіка з президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася 9 липня у літній резиденції Лева XIV в Кастель-Ґандольфо.

Папа Римський знову пропонує переговори у Ватикані

Як зазначає пресслужба Святого Престолу, сторони обговорили ситуацію в Україні, наголосивши на необхідності тривалих і справедливих рішень для досягнення миру.

Зараз дивляться

– Під час щирої розмови було підтверджено важливість діалогу як найкращого шляху до припинення бойових дій, – вказано в повідомленні.

Папа висловив співчуття через численні жертви війни, поновив свої молитви за український народ і наголосив на підтримці всіх зусиль, спрямованих на звільнення полонених та пошук взаємоприйнятних рішень.

У повідомленні підкреслюється, що Святіший Отець знову підтвердив готовність прийняти у Ватикані представників України та Росії для мирних переговорів.

Подробиці зустрічі Папи Лева XIV та Зеленського

Володимир Зеленський подякував Папі Римському за підтримку та “ґрунтовну розмову”.

– Залишається відкритою та абсолютно можливою пропозиція зустрічей на рівні лідерів у Ватикані, щоб зупинити російську агресію та досягти стабільного, тривалого й справжнього миру. Наразі лише Москва відкидає цю пропозицію, як і всі інші мирні пропозиції, – додав глава держави.

Президент України наголосив на важливості дипломатії для досягнення справжнього миру та підкреслив потребу у подальшому зміцненні глобальної солідарності.

Окремо Зеленський подякував Папі за підтримку українських дітей, зокрема за зусилля, спрямовані на повернення тих, кого викрала Росія. Глава держави зазначив, що українські діти мають можливість проходити реабілітацію та відпочивати в Італії, і ця гостинність є надзвичайно важливою.

Також президент України розповів понтифіку про повагу українського суспільства до митрополита Андрея Шептицького, його роль у порятунку євреїв під час Другої світової війни та захисті християнської віри. Зеленський висловив сподівання, що його внесок буде належно визнано та запросив Папу Римського відвідати Україну.

Нагадаємо, раніше Папа Лев XIV уже пропонував Ватикан як нейтральну платформу для діалогу, однак Росія відкинула таку можливість, посилаючись на релігійні та геополітичні причини.

У Москві зокрема заявили, що Святий Престол розташований в Італії – країні-члені НАТО та ЄС, яка відкрито підтримує Україну.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.