Трамп погрожував Путіну “розбомбити Москву” за напад на Україну – аудіозапис CNN

Президент США Дональд Трамп погрожував російському очільнику Володимиру Путіну “розбомбити Москву”, щоб стримати Кремль від атак на Україну.

Про це Дональд Трамп сам розповів під час закритої зустрічі донорів у 2024 році, зазначає CNN, додаючи відповідне аудіо.

Погрози Трампа – як відреагував Путін

Дональд Трамп стверджує, що сказав Путіну:

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– Якщо ти вторгнешся в Україну, я розбомблю Москву до смерті, кажу тобі, у мене немає вибору, – розповів він.

Проте навіть за словами самого Трампа, очільник Кремля відповів, що не вірить йому. При цьому президент США вважає, що Путін “повірив на 10%”.

Пізніше Трамп розповів, що передав аналогічне попередження з обіцянками “бомбити Пекін” китайському президенту Сі Цзіньпіну, обговорюючи з ним можливе вторгнення КНР на Тайвань.

– Він подумав, що я збожеволів, – розповів Трамп про Сі, після чого додав, що “ніколи не мав проблем” з китайським очільником.

Видання додало, що має ще серію аудіозаписів з благодійних заходів 2024 року в Нью-Йорку та Флориді, які ніколи раніше не транслювалися. Виборчий штаб Трампа відмовився коментувати зміст записів.

– Аудіо демонструє більш розкутий бік Трампа, який він був готовий розкрити за зачиненими дверима, щоб залучити заможних донорів, – зазначають журналісти.

Так, Дональд Трамп посилався на свої розмови з Путіним та Сі, стверджуючи, що він би запобіг конфліктам в Україні та Газі, якби був президентом замість Джо Байдена.

Нагадаємо, останніми днями президент США неодноразово висловлював розчарування опором Володимира Путіна мирній угоді і навіть заявив, що лідер Кремля говорить “багато нісенітниць”.

Джерело : CNN

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