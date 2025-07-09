ЄС розглядає можливість сворення фонду для України на €100 млрд – Bloomberg

Євросоюз розглядає можливість створення нового фонду в розмірі €100 млрд ($117 млрд) для підтримки України, оскільки її війна з Росією не має жодних ознак завершення.

Про це пише Bloomberg із посиланням на поінформовані у цьому питанні джерела.

ЄС може створити новий фонд для України

За їхніми словами, ці гроші можуть закласти в проєкті наступного семирічного бюджету, який презентують цього місяця.

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– Якщо країни-члени ЄС погодяться на це в рамках бюджетних переговорів, фінансування почнеться у 2028 році, щоб підтримувати стабільну фінансову допомогу постраждалій від війни країні, – кажуть співрозмовники.

Ця пропозиція обговорюватиметься у рамках розроблення нового багаторічного фінансового плану (MFF), який Єврокомісія презентує 16 липня.

Новий фонд фінансування відповідатиме наявній моделі, за якою Єврокомісія надає допомогу Україні, тобто може охоплювати гранти та пільгові кредити.

Від початку повномасштабного вторгнення ЄС надав Україні майже €160 млрд допомоги. Вона включає фонд на €50 млрд, який надає гранти і кредити до 2027 року, а також €50 млрд, отримані з прибутків від заморожених активів РФ.

Єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс напередодні заявив, що ЄС працює над різними варіантами підтримки України, зокрема за рахунок прибутків від заморожених російських активів.

Джерело : Bloomberg

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