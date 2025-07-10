Ліквідовано 31 тис. окупантів: The Economist порахував втрати РФ за літній наступ

Під час літнього наступу, що розпочався 1 травня, російська армія втратила 31 тис. військовослужбовців. Такі дані наводить британське видання The Economist.

Втрати Росії за час літнього наступу

За оцінками видання, загальні втрати Росії від початку повномасштабного вторгнення в Україну становлять від 900 тис. до 1,3 млн осіб, з яких близько 190-350 тис. – загиблі.

Видання опублікувало графік, що ілюструє зміни лінії фронту за роки війни. Найбільші території російським військам вдалося захопити торік у районі Вугледара.

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Згідно з оцінками, цьогорічний літній наступ перевершив за масштабом захоплень кампанії під Бахмутом та Авдіївкою, хоча супроводжується ще більшими втратами.

За минулий рік на одного загиблого російського солдата припадало лише 0,038 квадратного кілометра окупованої української території.

Навіть за нинішніх темпів просування, Росії знадобилося б близько 89 років, щоб повністю захопити Україну.

Для захоплення чотирьох областей, Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської, які Москва оголосила своєю територією, знадобилося б приблизно 4 роки.

За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби українські військові знищили щонайменше 920 російських окупантів.

З початку повномасштабного вторгнення по 10 липня 2025 року кількість втрат армії РФ становить орієнтовно 1 030 580 осіб.

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