Нотувала слова Зеленського: ЄК звільнила перекладачку через можливе порушення безпеки

Європейська комісія припинила співпрацю з перекладачкою, яка працювала під час самітів ЄС, через побоювання щодо можливого порушення правил безпеки.

Рішення пов’язане з ситуацією, що виникла за участі президента України Володимира Зеленського у засіданні Європейської ради, пише Politico.

Перекладачка робила нотатки під час засідання Європейської ради

Європейська комісія підтвердила, що інцидент стався 19 грудня 2024 року, під час закритого засідання Європейської ради, де був присутній Володимир Зеленський.

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Згідно з офіційною інформацією, перекладачка вела письмові нотатки, що є прямим порушенням внутрішніх правил.

Відповідно до кодексу поведінки Єврокомісії, під час засідань, де обговорюються питання оборони та безпеки, заборонено будь-яке ведення письмових записів.

Такі обмеження впроваджені з міркувань безпеки – зокрема, для запобігання шпигунству або витоку конфіденційної інформації до ворожих держав, таких як Росія.

Нотатки були негайно конфісковані. Після ретельного розгляду фактів Комісія вжила відповідних заходів, щоб запобігти повторенню такого інциденту. У цьому конкретному випадку було вирішено, що послуги цього перекладача більше не будуть використовуватися в майбутньому, – йдеться в заяві ЄК.

Як пише французьке видання Le Monde, перекладачка була фрилансеркою, найнятою для забезпечення комунікації між лідерами ЄС і президентом України.

ЄС посилює заходи безпеки

Ця ситуація відбулася на тлі загального посилення заходів безпеки всередині європейських інституцій. Упродовж останніх років у Євросоюзі розслідується низка справ, пов’язаних із підозрою у шпигунстві.

У 2023 році працівників Єврокомісії офіційно попередили про “реальну” загрозу з боку іноземних агентів. Того ж року Європейський парламент запровадив санкції щодо колишньої латвійської євродепутатки Тетяни Жданоки, яку запідозрили у співпраці з ФСБ Росії.

З огляду на подібні загрози, Брюссель посилює внутрішній контроль і дедалі пильніше стежить за дотриманням безпекових процедур усіма працівниками, включно з тимчасово найнятими спеціалістами.

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