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Анастасія Гевко, редакторка стрічки
3 хв.

Вотум недовіри відхилено: Урсула фон дер Ляєн залишилась на чолі Єврокомісії

Урсула фон дер Ляєн залишилась на чолі Єврокомісії
Фото: Getty Images

Європарламент не схвалив вотум недовіри до Урсули фон дер Ляєн. За проголосувало лише 175 депутатів, проти було 360. 

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті Європарламенту.

Вотум недовіри до Урсули фон дер Ляєн – як це було

Щоб пропозицію про відставку Урсули фон дер Ляєн, а заразом і всієї Єврокомісії схвалили, необхідно було набрати дві третини голосів, чого не сталося. 

Зараз дивляться

Серед тих, хто проголосував за відставку, були праві групи Патріоти Європи і Європа суверенних націй, а також – реформісти, консерватори і кілька делегацій лівих. 

Сама фон дер Ляєн не була на засіданні парламенту, адже перебуває у Римі на конференції з відновлення України. 

Раніше стало відомо, що питання про недовіру чинній очільниці Єврокомісії підняли вкрай праві депутати на чолі з євродепутатом від Румунії Георге Піперею. 

Урсулу фон дер Ляєн намагались критикувати за листування з гендиректором Pfizer Альбертом Бурлою під час пандемії ковіду. 

Видання The New York Times підозрювало очільницю ЄК в тому, що вона нібито безпосередньо впливала на перемовини щодо кількості закуповуваних доз і хотіла замовити набагато більше, ніж було необхідно. 

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Урсула фон дер Ляєн

Джерело: Європарламент

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