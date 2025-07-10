Вотум недовіри відхилено: Урсула фон дер Ляєн залишилась на чолі Єврокомісії

Європарламент не схвалив вотум недовіри до Урсули фон дер Ляєн. За проголосувало лише 175 депутатів, проти було 360.

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті Європарламенту.

Вотум недовіри до Урсули фон дер Ляєн – як це було

Щоб пропозицію про відставку Урсули фон дер Ляєн, а заразом і всієї Єврокомісії схвалили, необхідно було набрати дві третини голосів, чого не сталося.

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Серед тих, хто проголосував за відставку, були праві групи Патріоти Європи і Європа суверенних націй, а також – реформісти, консерватори і кілька делегацій лівих.

Сама фон дер Ляєн не була на засіданні парламенту, адже перебуває у Римі на конференції з відновлення України.

Раніше стало відомо, що питання про недовіру чинній очільниці Єврокомісії підняли вкрай праві депутати на чолі з євродепутатом від Румунії Георге Піперею.

Урсулу фон дер Ляєн намагались критикувати за листування з гендиректором Pfizer Альбертом Бурлою під час пандемії ковіду.

Видання The New York Times підозрювало очільницю ЄК в тому, що вона нібито безпосередньо впливала на перемовини щодо кількості закуповуваних доз і хотіла замовити набагато більше, ніж було необхідно.

Джерело: Європарламент

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