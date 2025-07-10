З січня армія РФ втратила 100 тис. солдатів вбитими, втрати ЗСУ менші – Рубіо

Втрати російських військових у війні проти України з початку 2025 року становлять 100 тис. загиблих. Втрати з боку ЗСУ менші, однак усе одно значні.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо.

Армія РФ втратила з початку року 100 тис. солдатів – Рубіо

– І знову ж таки, я маю на увазі, що кожного разу, коли ви бачите це в заголовках новин, коли гинуть люди, це нагадує вам про те, чому президент хоче, щоб ця війна закінчилася, про що він говорив з самого початку. Важно зазначити, що з січня цього року, як приклад, просто для вас, з російського боку, вони втратили 100 тис. солдатів загиблими. Не поранених, я говорю саме про загиблих. А з українського боку цифри менші, але все одно дуже значні. І тому президенту не подобаються війни, – зазначив Рубіо.

За словами посадовця, Дональд Трамп переконаний, що війни – це даремна трата як фінансових ресурсів, так і людських життів. Тому він прагне припинення бойових дій.

Зараз дивляться

– І він хоче, щоб вони закінчилися. І він збирається зробити все, що в його силах, щоб покласти край цій війні й будь-якій іншій війні, яку він має шанс припинити, як ви бачили в минулому. І тому ми продовжуватимемо працювати над цим, – додав Рубіо.

Нагадаємо, британське видання The Economist порахувало, що за час літнього наступу (з 1 травня), армія РФ втратила 31 тис. військовослужбовців. Мова йде про загиблих та поранених.

Протягом минулої доби, 9 липня, ЗСУ знищили близько 920 російських військових, повідомили у Генштабі.

З початку повномасштабної війни по сьогодні армія РФ втратила орієнтовно 1 030 580 осіб.

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