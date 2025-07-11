Держдеп США звільняє понад 1300 співробітників
Державний департамент США звільняє у п’ятницю понад 1300 співробітників відповідно до плану радикальної реорганізації адміністрації Трампа.
Про це повідомляє Associated Press.
Масштаби скорочень у Держдепартаменті США
За словами високопоставленого чиновника відомства, який побажав залишитися невідомим, департамент направляє повідомлення про звільнення 1107 державним службовцям та 246 співробітникам дипломатичної служби, які працюють у США.
Згідно з внутрішнім повідомленням, отриманим Associated Press, співробітники дипломатичної служби будуть негайно відправлені в адміністративну відпустку на 120 днів, після чого офіційно втратять роботу.
Для більшості державних службовців період звільнення становить 60 днів.
— У зв’язку з реорганізацією відомства департамент оптимізує внутрішню діяльність, щоб зосередитися на дипломатичних пріоритетах, – йдеться у повідомленні.
Скорочення персоналу було ретельно сплановане і стосується непрофільних функцій, дублюючих або надлишкових підрозділів, а також підрозділів, в яких можна досягти значної ефективності шляхом централізації або консолідації функцій та обов’язків.
У виданні зазначають, що реорганізація Держдепу є частиною ширшого плану адміністрації Трампа зі скорочення федерального апарату та перегляду пріоритетів американської зовнішньої політики.