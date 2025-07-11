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Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.

Держдеп США звільняє понад 1300 співробітників

Американці
Фото: Getty Images

Державний департамент США звільняє у п’ятницю понад 1300 співробітників відповідно до плану радикальної реорганізації адміністрації Трампа.

Про це повідомляє Associated Press.

Масштаби скорочень у Держдепартаменті США

За словами високопоставленого чиновника відомства, який побажав залишитися невідомим, департамент направляє повідомлення про звільнення 1107 державним службовцям та 246 співробітникам дипломатичної служби, які працюють у США.

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Згідно з внутрішнім повідомленням, отриманим Associated Press, співробітники дипломатичної служби будуть негайно відправлені в адміністративну відпустку на 120 днів, після чого офіційно втратять роботу.

Для більшості державних службовців період звільнення становить 60 днів.

— У зв’язку з реорганізацією відомства департамент оптимізує внутрішню діяльність, щоб зосередитися на дипломатичних пріоритетах, – йдеться у повідомленні.

Скорочення персоналу було ретельно сплановане і стосується непрофільних функцій, дублюючих або надлишкових підрозділів, а також підрозділів, в яких можна досягти значної ефективності шляхом централізації або консолідації функцій та обов’язків.

У виданні зазначають, що реорганізація Держдепу є частиною ширшого плану адміністрації Трампа зі скорочення федерального апарату та перегляду пріоритетів американської зовнішньої політики.

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