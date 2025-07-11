Фінляндія офіційно повідомила ООН про вихід із договору про заборону мін

Фінляндія подала до ООН документи про вихід з Оттавської конвенції, яка забороняє використовувати, накопичувати, виробляти та передавати протипіхотні міни.

Про це повідомляється на сайті Міністерства закордонних справ Фінляндії.

Вихід Фінляндії з Оттавської конвенції: що відомо

За повідомленням міністерства, Фінляндія повідомила про вихід усі інші держави-учасниці конвенції, депозитарія конвенції, тобто генерального секретаря ООН, і Раду безпеки ООН.

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Вихід набуває чинності через шість місяців після отримання депозитарієм документа про вихід, у січні 2026 року.

У МЗС країни наголосили, що рішення про вихід з конвенції ґрунтується на оборонних потребах Фінляндії в умовах погіршення безпекового середовища.

— Вихід з конвенції дозволить Фінляндії знову внести протипіхотні міни до переліку наявних засобів оборони, – йдеться у повідомленні.

Водночас Фінляндія зазначила, що продовжить підтримувати гуманітарні цілі конвенції, а також гуманітарну протимінну діяльність, попри вихід з договору.

Раніше повідомлялося, що парламент Фінляндії підтримав вихід країни з Оттавської конвенції переважною більшістю голосів 19 червня — 157 голосами “за”. Проти були 18.

Нагадаємо, що Фінляндія має спільний сухопутний кордон із Росією протяжністю 1 340 км. Країна стала членом НАТО у 2023 році.

Влада країни заявляє, що протипіхотні міни можуть бути ефективним засобом оборони у разі збройної агресії з огляду на велику територію та складний рельєф.

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