Фінляндія офіційно повідомила ООН про вихід із договору про заборону мін
Фінляндія подала до ООН документи про вихід з Оттавської конвенції, яка забороняє використовувати, накопичувати, виробляти та передавати протипіхотні міни.
Про це повідомляється на сайті Міністерства закордонних справ Фінляндії.
Вихід Фінляндії з Оттавської конвенції: що відомо
За повідомленням міністерства, Фінляндія повідомила про вихід усі інші держави-учасниці конвенції, депозитарія конвенції, тобто генерального секретаря ООН, і Раду безпеки ООН.
Вихід набуває чинності через шість місяців після отримання депозитарієм документа про вихід, у січні 2026 року.
У МЗС країни наголосили, що рішення про вихід з конвенції ґрунтується на оборонних потребах Фінляндії в умовах погіршення безпекового середовища.
— Вихід з конвенції дозволить Фінляндії знову внести протипіхотні міни до переліку наявних засобів оборони, – йдеться у повідомленні.
Водночас Фінляндія зазначила, що продовжить підтримувати гуманітарні цілі конвенції, а також гуманітарну протимінну діяльність, попри вихід з договору.
Раніше повідомлялося, що парламент Фінляндії підтримав вихід країни з Оттавської конвенції переважною більшістю голосів 19 червня — 157 голосами “за”. Проти були 18.
Нагадаємо, що Фінляндія має спільний сухопутний кордон із Росією протяжністю 1 340 км. Країна стала членом НАТО у 2023 році.
Влада країни заявляє, що протипіхотні міни можуть бути ефективним засобом оборони у разі збройної агресії з огляду на велику територію та складний рельєф.