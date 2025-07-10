Основа місії в Україні: Франція та Британія збільшать миротворчі сили до 50 тис.

Франція та Велика Британія мають намір розширити спільні експедиційні сили (CJEF) до 50 тис. військовослужбовців та готувати їх до можливого розгортання в Україні в межах Коаліції охочих.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Франція та Британія збільшать миротворчі сили

– Ми збільшуємо ці спільні сили з бригади до армійського корпусу, а це означає, що вони можуть мати до 50 тис. військовослужбовців, здатних до розгортання у великому бою, — наголосив Макрон.

За його словами, чисельність CJEF зросте вп’ятеро. Основу цих сил становитимуть військові контингенти Франції та Великої Британії. Однак до формування підрозділів можуть долучитися й інші європейські партнери.

Зараз дивляться

Президент Франції підкреслив, що спільні сили зміцнять оперативний компонент європейської складової НАТО, а також сприятимуть посиленню стратегічної автономії Європи.

Підрозділи отримають назву Франко-британські об’єднані сили.

Як зазначено в заяві Єлисейського палацу, вони можуть стати “ядром планування для сил заспокоєння, які можуть бути розгорнуті в Україні в рамках припинення вогню”.

Нагадаємо, в березні 2025 року прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про створення Коаліції охочих.

Сьогодні Макрон заявив, що країни-учасниці Коаліції охочих мають готовий план розгортання миротворців. Він може бути реалізований за кілька годин після підписання мирної угоди між Україною та РФ.

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