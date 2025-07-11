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Анастасія Гевко, редакторка стрічки
4 хв.

РФ, ймовірно, не зможе підтримувати рівень видобутку нафти – МЕА

танкер нафта
Фото: Depositphotos

Російська Федерація, ймовірно, не зможе підтримувати свої виробничі потужності з видобутку нафти. 

Про це свідчить те, що експорт сирої нафти продовжує знижуватися, пише Bloomberg.

Що відбувається з нафтою в Росії

Міжнародне енергетично агентство (МЕА) зазначає, що обсяги поставок як сирої нафти, так і нафтопродуктів у червні залишалися на винятково низькому рівні. Наразі вони досягли п’ятирічного сезонного мінімуму. 

Зараз дивляться

– Це ставить під сумнів здатність Росії підтримувати свої виробничі потужності, – вважає МЕА.

В агентстві порахували, що минулого місяця щоденні поставки сирої нафти до Росії були стабільними на рівні 4,68 млн барелів, тоді як щоденний експорт продукції знизився на 110 000 барелів до 2,55 млн барелів.

Крім того інформація, яку росіяни публікують щодо дотримання квот ОПЕК+ свідчить про те, що країна збільшує свій видобуток. Але повернення в РФ відбувається повільно, бо їй необхідно компенсувати минуле перевиробництво. 

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У МЕА порахували, що минулого місяця щоденні поставки сирої нафти з Росії стабілізувалися на рівні 4,68 млн барелів, тоді як щоденний експорт нафтопродуктів скоротився на 110 тис. барелів до 2,55 млн барелів.

– Незважаючи на падіння загального обсягу експорту нафти за кордон, експортні доходи Росії у червні зросли на понад 800 млн доларів до 13,6 млрд доларів, що на 6,4% більше, ніж у травні, завдяки вищим середнім міжнародним цінам на нафту, – повідомляє агентство.

Там нагадали, що ціни коливались через побоювання щодо поставок через напруженість на Близькому Сході.

Раніше стало відомо, що російські доходи від продажу нафти в червні впали до дворічного мінімуму. 

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Джерело: Bloomberg

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