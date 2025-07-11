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Анастасія Гевко, редакторка стрічки
2 хв.

Трамп-Супермен: Білий дім опублікував новий ШІ-образ президента США

рейтинг Трампа
Фото: Depositphotos

У п’ятницю, 11 липня, Білий дім оприлюднив нове зображення президента США Дональда Трампа в образі Супермена. 

Такий пост з’явився на офіційному акаунті Білого дому в Х.

Дональд Трамп-Супермен: значення

Згенероване штучним інтелектом зображення Трампа вже вкотре з’являється на сторінці президента. Однак щоразу використовуються образи.

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– Символ надії. Правда. Справедливість. Американський шлях. Супермен Трамп, – підписали фотографію у сьогоднішньому дописі.

Трамп-Супермен: Білий дім опублікував новий ШІ-образ Фото 1

Нагадаємо, у травні на акаунті Білого дому публікували згенероване ШІ фото Трампа як “Папи Римського”.

До того – він був зображений як джедай з фільму Зоряні війни. Тоді це зображення публікували після заяви Трампа про відкриття та розширення в’язниці Алькатрас, закритої понад 60 років тому. 

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про те, що американський очільник Дональд Трамп уклав угоду з НАТО щодо постачання в Україну американської зброї. Таким чином, Трамп вперше після повернення до Білого дому став ініціатором передачі Україні зброї з США для війни з Росією.

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