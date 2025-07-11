У Пакистані батько застрелив 16-річну доньку за відмову видалити акаунт у TikTok

У пакистанському місті Равалпінді батько застрелив свою 16-річну доньку через те, що вона відмовилася видалити свій профіль у соцмережі TikTok.

В Пакистані батько вбив доньку через TikTok

Згідно з даними поліції, чоловік попрохав дитину, щоби вона видалила застосунок. Почувши відмову, він застрелив дівчину.

Сім’я підлітка спочатку намагалася видати вбивство за самогубство. Проте правоохоронці встановили справжні обставини трагедії.

Зараз дивляться

В офіційному звіті вказано, що чоловік скоїв убивство “заради честі” й був заарештований.

Насильство проти жінок у Пакистані

Це не перший випадок насильства проти дівчат у Пакистані через активність у соцмережах. Минулого місяця 17-річну тіктокерку Сану Юсаф, яка мала понад мільйон підписників, убив чоловік, чиї залицяння вона відкинула.

Убивства “заради честі” є поширеним явищем у країні. Вони часто трапляються в регіонах, де діє племінне право, зокрема в Белуджистані. Там раніше цього року чоловік зізнався, що організував убивство своєї 14-річної доньки через її відео в TikTok.

За даними правозахисників, сотні жінок щороку вбивають у Пакистані під приводом порушення кодексу честі – за вибір освіти, роботи, партнерів чи активність у публічному просторі.

У грудні 2023 року чотирьох людей заарештували після вбивства 18-річної дівчини. Причиною стала сфальсифікована світлина з її “хлопцем”, яка набула розголосу в соцмережах.

У 2022-му брата іншої тіктокерки виправдали у вбивстві, попри попереднє зізнання. А у 2021 році вся країна була шокована справою Ноор Мукадам – 27-річну жінку обезголовив її бойфренд після того, як вона відмовила йому в одруженні. Його засудили до страти.

TikTok у Пакистані

Пакистанська влада неодноразово блокувала або погрожувала заблокувати TikTok, звинувачуючи платформу в “аморальній поведінці”, особливо через ЛГБТК-контент та сексуальні теми.

Водночас TikTok залишається надзвичайно популярним у Пакистані, особливо серед тієї частини населення, що не має належного доступу до освіти.

Для багатьох жінок платформа стала джерелом не лише самовираження, а й доходу – це рідкість у країні, де менше чверті жінок працюють у формальному секторі. Водночас доступ до смартфонів мають лише 30% жінок проти 58% чоловіків – це найбільший гендерний розрив у світі, за даними Mobile Gender Gap Report 2025.

Джерело : CBS News

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.